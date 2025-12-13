فێستیڤاڵی شانۆی کوردی لە شاری سەقز بەڕێوە دەچێت

پێش دوو کاتژمێر

بیستەمین خولی فێستیڤاڵی شانۆی کوردی لە شاری سەقزی پارێزگای سنە بە بەشداریی هونەرمەندانی شانۆکار لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە دەستی پێ کرد.

فیستیڤاڵی شانۆی کوردیی سەقز، کۆنترین و ناودارترین فێستیڤالی شانۆی کوردی لە ئاستی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستاندایە. هەموو شانۆنامەکانی ئەم فێستیڤالە بە کوردی پێشکەش دەکرێن و بەڕێوەبەران و داوەرانی فێستیڤاەکەش لە کوردانی هەموو پارچەکانی کوردستان پێک دێن.

خولی بیستەمی ئەم فێستیڤاڵە شانۆکارانی هەر چوار پارچەی کوردستان لە دەوری یەک کۆ کردووەتەوە. جیا لە حەوت گرووپ کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە بەشدارن، هەرکام لە باکوور و ڕۆژئاوای کوردستانیش گرووپێکیان بۆ ئەم فێستیڤالە ناردووە.

لە باشووری کوردستانیشەوە دوو گرووپی شانۆ لە شاری دهۆکەوە، گرووپێکێش لە هەڵەبجەی شەهیدەوە گەیشتوونەتە بەشی پێشبڕکێی ئەم فێستیڤاڵە.

قوتبەدین سادقی، سکرتێری دەستە بەڕێوبەریی فێستیڤال، گوتی: ئێمە توانیومانە پەیوەندیی نێوان هونەرمەندان، هونەرمەندان و خەڵک، هونەرمەندان و بەرپرسان زیندوو بکەینەوە. خۆشحاڵین لەم فێستیڤاڵەدا پێشوازیی لە هونەرمەندانی شانۆکاری کوردستان بکەین

فیستیڤاڵەکە، پاش ڕێوڕەسمە رۆتینەکان، بە نمایشی شانۆنامەی "شانۆیەک بۆ فێستیڤال" لە دەرهێنانی محەممەد سەلیمی لە شاری دیواندەرەوە دەستی پێ کرد.

ئەستێرە قارەمانی، ئەکتەر، خۆشحاڵیی خۆی لە بەشداریی ئەم فێستیڤاڵە دەربڕی و هیوای خواست فێستیڤاڵەکە مایەی ڕەزامەندیی ئامادەبووان بێت.

پێشوازیی هاووڵاتییان بە رادەیەک بوو کە هۆڵەکە پڕ بوو و بەشێکی زۆر لە هاووڵاتییان لە پشت دەرگای هۆڵەکە مانەوە. هەر بۆیە بڕیار درا جارێکی دیکەش نمایش بکرێتەوە.

شێرکۆ، دانیشتووی مێردین، دووم جارە بەشداری ئەم فێستیڤاڵە دەکات و بەشداریی هونەرمەندانی چوار پارچەی کوردستان لە فێستیڤاڵەکەدا بە مایەی بەهێزکردن و دەوڵەمەندکردنی فەرهەنگ و هونەری کوردی دەزانێت.

نمایشی شانۆنامەکان سێ ڕۆژی دیکەش بەردەوام دەبێت و لە ڕۆژی کۆتاییدا گرووپە هەڵبژێراوەکان لە لایەن دەستەی داوەرانەوە دەستنیشان و خەڵات دەکرێن.