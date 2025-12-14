دادگای فیدراڵی ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی پەسەند کرد

پێش 9 خولەک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی کانوونی 2025، دادگای باڵای فیدراڵی ئەنجامی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراقی پەسەند کرد.

8ی کانوونی دووەم، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی بۆ دادگەی باڵای فیدراڵی نارد بەمەبەستی پەسندکردنی.



بەگوێرەی مادەی 54ی دەستووری عێراق، دوای پەسندکردنی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی پەرلەمان، لەلایەن دادگەی باڵای فیدراڵییەوە، سەرۆک کۆمار لە 15 رۆژدا مەرسوومی کۆماری بۆ یەکەم کۆبوونەوەی خولی نوێی پەرلەمان دەردەکات و تێیدا سەرۆکی پەرلەمان هەڵدەبژێردرێت.

سێ ڕۆژ دواتر، لە نێو پەرلەماندا، سەرۆک کۆماری نوێ هەڵدەبژێردرێت و ئەویش کاندیدی سەرۆک وەزیران بۆ پێکهێنانی حکوومەت ڕادەسپێرێت.

