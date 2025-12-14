شیفا بارزانی بۆ گەنجانی تاراوگە: چەکی ئێوە دەبێت پێنووس و زانستەکەتان بێت

پێش کاتژمێرێک

لە میانی بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ڕۆژی ئاڵای کوردستان لە وڵاتی ئەڵمانیا، شیفا بارزانی، سەرپەرشتیاری گشتیی ڕەوەندی کوردستانی لە بارەگای بارزانی، پەیامێکی ئاراستەی گەنجانی کورد لە تاراوگە کرد و تێیدا جەختی لەوە کردەوە، خەباتی سەردەم بۆ کورد تەنیا لە سەنگەرەکاندا نییە، بەڵکو تێکەڵەیەکە لە ڕۆحییەتی پێشمەرگایەتی و بەدەستهێنانی زانست، هاوکات داوای لێکردن ببنە نموونەی باڵا و هاووڵاتیی پلە یەک لەو وڵاتانەی تێیدا دەژین.

لە چالاکییەکدا کە فیدراسیۆنی لاوانی ڕەوەندی کوردستانی ڕێکیخستبوو، شیفا بارزانی لە وتارێکدا دیدگای خۆی بۆ چۆنیەتیی کارکردنی ڕەوەندی کوردی خستەڕوو.

ناوبراو ئاماژەی بەوە دا، کلتووری کورد هەمیشە کلتووری ئاشتی و دەستدرێژینەکردن بووە بۆ سەر دراوسێکان، بەڵام لە هەمان کاتدا کورد هەرگیز لە ئاست داگیرکاری و دەستدرێژیدا چۆکی دانەداوە و بە مەردایەتی بەرگری لە خاکەکەی کردووە، دوور لە هەر کارێکی تیرۆریستی یان نامەردانە.

سەبارەت بە ئەرکی گەنجان لە دەرەوەی وڵات، سەرپەرشتیاری گشتیی ڕەوەندی کوردستانی داوای کرد، گەنجان دوور بکەونەوە لە هزری توندڕەوی و ماددە هۆشبەرەکان، چونکە ئەو ڕەفتارانە لەگەڵ ئەخلاقی بەرزی کۆمەڵگەی کوردەواریدا یەکناگرنەوە.

لە بەرانبەردا، شێفا بارزانی هانی گەنجانی کوردی دیاسپۆرا و بەتایبەت ئەڵمانیای دا، شەڕی خۆیان لە ڕێگەی خوێندن و پێشکەوتنی زانستییەوە بکەن و بەشداریی کارا لە پرۆسە سیاسی، کۆمەڵایەتی، وەرزشی و هونەرییەکاندا بکەن.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، شیفا بارزانی ئەزموونی خۆی وەک نموونەیەک هێنایەو، بەوەی چۆن لە تەمەنی 17 ساڵیدا و لە کاتێکدا پێشمەرگە بووە، ڤیزەی خوێندنی بۆ ئەڵمانیا بۆ هاتووەتەوە. ناوبراو ئاشکرای کرد کە سەرەتا داوای لە سەرۆک بارزانی کردووە ڕێگەی بدات نەچێت و لە سەنگەردا بمێنێتەوە، بەڵام سەرۆک بارزانی ئامۆژگاری کردووە کە دەرفەتی هەڵگرتنی چەک هەمیشە هەیە، بەڵام دەرفەتی گەشەپێدانی عەقڵ و خوێندن هەمیشە ڕێک ناکەوێت، بۆیە پێویستە ئەو ڕێگەیە هەڵبژێرێت.

هەر لە چوارچێوەی گرنگیدان بە پەیوەندیی نێوان تاراوگە و نیشتمان، شیفا بارزانی بەرنامەیەکی نوێی ئاشکرا کرد کە بەپێی پلانەکە، ساڵانە دوو جار گەنجانی تاراوگە دەهێنرێنەوە بۆ کوردستان تاوەکو پەیوەندییە ڕۆحی و نیشتمانییەکانیان زیندوو بمێنێتەوە.

ناوبراو جەختی لەسەر پاراستنی قەوارەی دەستووریی هەرێمی کوردستان وەک دەستکەوتێکی نەتەوەیی کردەوە و هاوکات پشتیوانیی خۆی بۆ خەباتی ئاشتیانەی پارچەکانی دیکەی کوردستان دووپات کردەوە.ئەم سەردان و وتارەی شیفا بارزانی لە چوارچێوەی هەوڵە چڕەکانی ئەم دواییەی بارەگای بارزانی و فیدراسیۆنی لاوانی ڕەوەندی کوردستانیدا دێت بۆ ڕێکخستنەوەی ماڵی کورد لە ئەوروپا و دروستکردنی لۆبییەکی بەهێز، ئامانجی سەرەکیی ئەم هەوڵانە، دروستکردنی پردێکی پەیوەندیی پتەوە لە نێوان ئەو نەوە نوێیەی کە لە دەرەوەی وڵات گەورە بوون لەگەڵ دۆزی ڕەوای گەلەکەیان، بە ئاراستەیەک کە لەبری توندوتیژی، سوود لە توانای زانستی و دیپلۆماسیی ئەو گەنجانە وەربگیرێت بۆ خزمەتکردنی پرسی کورد.