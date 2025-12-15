پێش کاتژمێرێک

ئه‌مڕۆ دووشەممە، 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانى، سه‌رۆكى حکوومەتی هه‌رێمى كوردستان، پێشوازی له‌ ‌جەنەڕاڵ فرانسوا تريكۆ، نوێنه‌ری باڵای فه‌رەنسا له‌ هاوپه‌یمانیی نێوده‌وڵه‌تیی دژی داعش کرد.

له‌ کۆبوونەوەکەدا کە یان برێم، کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان ئامادەی بوو، پەرەپێدانی په‌يوه‌ندييه‌كانى فه‌ره‌نسا و هه‌رێمى كوردستان و دۆخى ئەمنیی عێراق و ڕووبه‌ڕووبوونەوەی مه‌ترسييه‌كانى تيرۆر و هه‌ڕه‌شه‌كانى داعش لە عێراق و سووریا تاووتوێ کران.

هه‌ردوولا هاوڕا بوون له‌سەر گرنگيى به‌رده‌وامبوونی پشتیوانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و هاوئاهەنگی نێوان هاوپه‌يمانيى نێوده‌وڵه‌تی و هەرێمی کوردستان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تيرۆر و پاراستنى ئاسایش و ئاراميى ناوچەکە.