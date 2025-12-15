کەشناسی: شەپۆلێکی باران و بەفر هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی کەشوهەوای بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و ئاماژە بە دەستپێکردنی شەپۆلێکی نمەباران و بەفر دەکات.

بەگوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسیی هەرێم، کەشوهەوای ئەمڕۆ دووشەممە، 15-12-2025، ئەمڕۆ ئاسمان لەنێوان ساماڵ و پەڵەهەور دەبێت، بەڵام لە کاتەکانی درەنگانی شەودا ئاسمان بەرەو هەوری تەواو دەگۆڕێت، بەتایبەتی لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای هەرێم و پارێزگای دهۆک.

هاوکات لەگەڵ زیادبوونی هەورەکان، نمەبارانێکی کەم لە ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژئاوای هەرێم دەستپێدەکات و پلەکانی گەرماش بەراورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ، لە ناوچە شاخاوییەکان 1 تا 3 پلە نزم دەبنەوە.

کەشناسیی هەرێم ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت کەشوهەوای سبەی سێشەممە، 16-12-2025، ئاسمان بەگشتی هەوری تەواو بێت. لە کاتەکانی بەیانیدا نمەباران لە ناوچە جیاجیاکانی پارێزگای دهۆک دەبارێت و پاشان کاریگەرییەکەی درێژ دەبێتەوە بۆ ناوچە شاخاوییەکانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و پارێزگای هەولێر، لەگەڵ ئەگەری نمەبارانێکی کەم لە سەنتەری شاری هەولێر.

کەشناسیی ڕاشیگەیاند، پێشبینی دەکرێت سبەی بەفر لە زۆربەی ناوچە شاخاوییە بەرزەکان ببارێت، بەتایبەتی لە ناوچە سنوورییەکان، هەروەها لە درەنگانی شەوی سێشەممەدا کەشەکە سەقامگیر دەبێتەوە، هەروەها پلەکانی گەرما دابەزینێکی بەرچاو بەخۆیانەوە دەبینن و بەراورد بە ئەمڕۆ 3 تا 5 پلە نزم دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 9 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 9 پلەی سیلیزی

دهۆک : 6 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 6 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 12 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 10 پلەی سیلیزی

سۆران: 7 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 4 پلەی سیلیزی

ئامێدی: 8 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 8 پلەی سیلیزی