ساناو جوانڕۆیی: ئیدارەی چەمچەماڵ نەیانتوانی لە ئاست چاوەڕوانی خەڵکدا بن

پێش دوو کاتژمێر

یاریدەدەری بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی و هەڵەبجە ڕایگەیاند، ئیدارەی چەمچەماڵ نەیانتوانی لە ئاست چاوەڕوانی خەڵکدا بن و بەرژەوەندی خەڵک لە پێش بەرژەوەندی تایبەتەوە دابنێن و پلانی فریاگوزاری خێرای ڕووبەڕووبوونەوەی لافاوە دابنێن.

دووشەممە 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، ساناو فەرەیدون جوانڕۆیی، یاریدەدەری بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی و هەڵەبجە بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، ئەو لایەنانەی گازندەی ئەوە دەکەن داهاتی چەمچەماڵ کەم بووەوە و نەتوانراوە پرۆژەی پێ دروست بکەن هەر خۆیان بوون داوای ئەوەیان دەکرد داهات نا ناوەندیی بێت و هەر جێگەیەک داهاتی بۆ خۆی خەرج بکات، بەڵام نەیانتوانی لە ئاستی چاوەڕوانی خەڵکدا بن.

گوتیشی: ئیدارەی چەمچەماڵ نەیانتوانی بەرژەوەندی خەڵک لە پێش بەرژەوەندی تایبەتەوە دابنێن و پلانی فریاگوزاری خێرای ڕووبەڕووبوونەوەی لافاوە دابنێن،ئەوەش وای کرد ئەو کارەساتەی لێکەوتەوە.

ڕۆژی سێشەممە، 9ی کانوونی یەکەمی 2025، بەهۆی بارانی بە خووڕ لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان، بەتایبەتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی، بووە هۆی دروستبوونی لافاو و زیانێکی زۆری بەر ماڵی هاووڵاتییان گەیاند، هەروەها لە گەرمیان و چەمچەماڵ بووە هۆی لە دەستدانی چەند کەسێک.

هەروەها بەهۆی دوای کارەساتە سروشتییەکە، هەر یەکە لە ئەو بەرپرسانەی چەمچەماڵ کە لە پۆستەکانیان بەخشران ڕەمک ڕەمەزان، قایمقامی چەمچەماڵ، ئارام نەجات، سەرۆکی شارەوانی چەمچەماڵ، بورهان ئەمین، سەرۆکی شارەوانی ناحیە شۆڕش و عەبدوڵڵا حەمە کاکە بەڕێوەبەری پەروەردەی چەمچەماڵ دەستییان لە کار کشاندەوە.