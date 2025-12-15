عێراق لە منداڵ خستنەوەدا پلەی سێیەمی وڵاتانی عەرەبی گرتووە

پێش 29 خولەک

ئەمساڵ عێراق لە ڕووی منداڵ خستنەوەدا لەسەر ئاستی وڵاتانی عەرەبی پلەی سێیەمی گرتووە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، پێگەی (UN World Population Prospects)ـی ئامارێکی منداڵ خستنەوەی لە وڵاتانی عەرەبی بڵاوکردووەتەوە تێیدا هاتووە، میسر بە تۆمارکردنی 2.45 ملیۆن منداڵ خستنەوە پلەی یەکەمی وڵاتانی عەرەبی گرتووە، بەدوای ئەویشدا یەمەن لە پلەی دووەم دێت بە 1.40 ملیۆن منداڵ و عێراقیش بە 1.18 ملیۆن منداڵ پلەی سێیەمی گرتووە.

پێگەکە ئاماژەی بەوەشداوە، لە دوای عێراق، وڵاتانی دیکە بەم شێوەیە پلەکانی دیکەیان گرتووە، جەزائیر 855 هەزار منداڵ، مەغریب 619 هەزار، سووریا 601 هەزار و سعوودیە 564 هەزار.

هەروەها ئەو وڵاتە عەرەبیانەی ئەمساڵ کەمترین ژمارەی منداڵ خستنەوەیان تۆمار کردووە بەم شێوەیە بووە، ئوردن 232 هەزار منداڵ، تونس 160 هەزار، فەڵەستین 144 هەزار، لیبیا 120 هەزار، ئیمارات 114 هەزار، لوبنان 92 هەزار، عوممان 90 هەزار منداڵ.

لەسەر ئاستی وڵاتانی کەنداویش جگە لە سعوودیە، ژمارەکان کەمترن، بەجۆرێک کوەیت 48 هەزار منداڵ لەدایک بووە، قەتەر 29 هەزار و بەحرێنیش بە نزیکەی 10 هەزار منداڵ لە کۆتایی لیستەکەدایە.

ئەم ژمارانە ئاماژەن بۆ جیاوازییەکی ڕوون لە ڕێژەی گەشەی دانیشتووان لە نێوان وڵاتانی عەرەبی، کە ڕەنگدانەوەی جیاوازی دۆخی ئابووری، کۆمەڵایەتی و سیاسەتەکانی دانیشتوانە لەو وڵاتانە.