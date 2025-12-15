کەشناسی: تەمومژی ئێستای هەولێر تاوەکوو سبەی بەردەوام دەبێت

پێش 56 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردەوە، سەبارەت بەو تەمومژەی ئێستا سەنتەری پارێزگای هەولێری گرتۆتەوە تاوەکوو سبەی بەیانی کاتژمێر 10 بەردەوامی دەبێت.

هەروەها ئاماژە بەوە دراوە، ئەمشەو کاریگەریەکەی زیاد دەبێت و بەگشتیی مەودای بینین کەم دەبێتەوە بۆ کیلۆمەترێک لە هەندێ شوێن کەمتردەبێتەوە بۆ کەمتر لە 100 مەتر بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی باسی لەوە کردووە، مەودای بینینی ئێستا لە سەنتەری پارێزگای هەولێر 100مەترە و هەروەها سەنتەری پارێزگای دهۆک حەوت کیلۆمەترە و شارەدێی شەمامک 100 مەترە.