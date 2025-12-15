ڕاگەیەندراوێک لە گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی هەولێرەوە

پێش کاتژمێرێک

ئاسایشی گشتی هەولێر ڕوونکردنەوەیەک لەبارەی ڕێگریی کردن لە چەند بەرپرسێکی پارتی لە بازگەی سنووری کۆیە دەدات و دەڵێت، ڕوونکردنەوە لەوبارەوە دراو دووپات کرایەوە هەڵەیەک کراوە بێ مەبەست.

بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گشتی هەولێر لە ڕاگەیەندراوێکدا کە ئەمڕۆ دووشەممە 15ـی کانوونی یەکەمی 2025 بڵاوی کردووە، ئاماژە بەوە دەکات، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە لە بازگەی سنووری کۆیە لە لایەن هێزەکانی ئاسایشی سەر بەو بازگەیەوە، ڕێگری لە چەند بەرپرسێکی پارتی و پاسەوانەکانیان کرا کە بەرەو سلێمانی بچن و پێیان گوترا کە بەبێ هەماهەنگیی پێشوەختە ناتوانن بچنە سنووری سلێمانی، ئەمەش جێگەی سەرسووڕمان بوو، چونکە هاتوچۆ بۆ هاووڵاتییان لە سەرانسەری هەرێم ئازادە و هەموو پاسەوانەکانیش مۆڵەتی چەک هەڵگرتنیان هەیە.

ئاسایشی گشتی هەولێر لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە دەکات، لە بەرانبەر ئەو کردارەدا ڕێکارەکان لە بازگەکان توند کرا و هاتوچۆکان سنووردار کران، بەڵام دوای ئەوەی ڕوونکردنەوە درا کە ئەوەی ڕوویداوە هەڵەیەک بووە و بە مەبەست نەبووە، دۆخی بازگەکان ئاسایی بوویەوە.

دەشڵێت: داواکارین ئەم ڕووداوانە دووبارە نەبنەوە و لێپێچینەوەش لەگەڵ ئەو کەسانە بکرێت کە ئەو دۆخەیان دروست کرد.