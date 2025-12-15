راهێنەری داهاتووی ریال مەدرید ئاشكرا دەبێت

لە دوای ئالۆنسۆ، ناسنامەی راهێنەری نوێ بڵاو دەكرێتەوە

پێش 48 خولەک

فابریزیۆ رۆمانۆ، رۆژنامەنووسی ناوداری ئیتاڵی ناسنامەی راهێنەری نوێی بڵاو كردەوە و رایگەیاندووە جامی سوپەری ئیسپانیا یەكلاكەرەوە بۆ چابی ئالۆنسۆ.

ئەمڕۆ دووشەممە، 15 دێسێمبەری 2025، فابریزیۆ رۆمانۆ پسپۆڕی گواستنەوەی یاریزانان و راهێنەران ئاشكرای كردووە لە ئەگەری دوورخرانەوەی چابی ئالۆنسۆ راستەوخۆ ئالڤارۆ ئاربێلوا، راهێنەری تیپی كاستیای ریال مەدرید شوێنی دەگرێتەوە.

فابریزیۆ ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە سەرۆك و دەستەی كارگێری ریال مەدرید چاودێرییەكی وردی چابی ئالۆنسۆ دەكەن، ئالۆنسۆ پێویستە یارییەكانی داهاتووی لە جامی شا، لالیگا و سوپەری ئیسپانیا بباتەوە و دوایین دەرفەت بۆ ئالۆنسۆ پاڵەوانێتی جامی سوپەری ئیسپانیایە كە بڕیارە مانگی داهاتوو لە سعوودیە بكرێت.

فابریزیۆ جەختی لەوە كردووەتەوە ئەگەر ریال مەدرید لە جامی سوپەر شكست بێنێت بە ئەگەرێكی زۆر ئالۆنسۆ دووردەخرێتەوە و ئاربێلوا شوێنی دەگرێتەوە.

ئاربێلوا لەگەڵ تیپی كاستیای ریال مەدرید سەرپەرشتی 19 یاری كردووە، 11 بردنەوە و 2 یەكسان و 6 شكستی هەیە لە بەرامبەردا چابی ئالۆنسۆ لە كاروانی راهێنەرایەتی لە بۆندزلیگا لەگەڵ لیڤەركووزن درەوشایەوە و نازناوی جام و خول و سوپەری ئەڵمانیای بردەوە و یانەكەشی گەیاندە كۆتایی یۆرۆپالیگ، بەڵام دوو مانگی سەرەتای راهێنەرایەتی لەگەڵ ریال مەدرید بە دۆخێكی ناجێگیر تێپەڕ دەبێت و لە كۆی 29 یاری، 20 بردنەوە، 5 شكست و 4 یەكسانبوونی هەیە و لە لالیگاش بە جیاوازی 4 خاڵ لە بارسێلۆنای پێشەنگ دوورە.