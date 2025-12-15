سەفین دزەیی: ژینگەی پێکەوەژیان لە کوردستان لەبارە

پێش دوو کاتژمێر

لە چوارچێوەی فراوانکردنی بازنەی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و کرانەوەی هەرێمی کوردستان بە ڕووی ناوەندە جیهانییەکاندا، پایتەختی هەرێمی کوردستان بووە وێستگەی دامەزراندنی ناوەندێکی گرنگی ستراتیژی بە ناوی (ناوەندی لێکۆڵینەوەی دەستپێشخەریی چین)، کە ئامانج لێی پتەوکردنی پایەکانی ئاشتی و خوێندنەوەی وردە بۆ داهاتووی پەیوەندییەکان لە ڕێگەی دیدگایەکی ئەکادیمییەوە.

لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی ئەم ناوەندەدا، سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تیشکی خستە سەر پێگەی هەرێم و ئاماژەی بەوە دا، دامەزراندنی ئەم جۆرە ناوەندانە لە هەولێر، نیشانەی ئەو ژینگە لەبارەیەیە کە کوردستان بۆ پێکەوەژیان و هەمەچەشنی فەراهەمی کردووە.

بە بڕوای بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە، هەرێمی کوردستان لە پرسی قبوڵکردنی جیاوازییەکان و فرەیی پێکهاتەکاندا هەنگاوی گەورە و دڵخۆشکەری بڕیوە، ئەم فرەچەشنییەش وەک سەرچاوەی هێز و دەوڵەمەندیی کۆمەڵگەی کوردی سەیر دەکرێت کە یارمەتیدەرێکی بەهێزە بۆ فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوەی سەرکردەکان لە کاتی داڕشتنی پلانەکان بۆ نەوەی داهاتوو.

سەبارەت بە گرنگیی ناوەندەکەش، دیدگای حکوومەتی هەرێم ئەوەیە، بوونی ئەم سەکۆیانە دەبێتە هۆی بەهێزکردنی ئاشتی و سەقامگیریی زیاتر، هەروەها ڕەخساندنی جۆرێک لە پێشبڕکێی تەندروست کە لە کۆتاییدا لە بەرژەوەندیی مرۆڤایەتی و خزمەتکردنی خەڵکدا دەشکێتەوە، ئەمەش هاوتابوونی سیاسەتی هەرێمی کوردستان نیشان دەدات لەگەڵ کرانەوە بە ڕووی ئەزموونە جیهانییەکان بۆ سوودوەرگرتن لە ئیدارەدانێکی باشتر.

کردنەوەی ئەم ناوەندە لە هەولێر لە کاتێکدایە، کۆماری میللیی چین لە ڕێگەی پڕۆژەی گەورەی (یەک پشتێن و یەک ڕێگا) هەوڵی فراوانکردنی پەیوەندییەکانی ئابووری و کولتووریی خۆی دەدات لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، هەڵبژاردنی هەولێر بۆ ئەم دەستپێشخەرییە، ئاماژەیە بۆ گرنگیی پێگە جیۆپۆڵەتیک و سەقامگیرییە ئەمنییەکەی هەرێمی کوردستان لە چاوی زلهێزەکانەوە.

لە چەند ساڵی ڕابردوودا، پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و پەکین گەشەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە، بەتایبەت لە بواری وەبەرهێنان و وزەدا، و ئێستاش بە کردنەوەی ئەم ناوەندە، پەیوەندییەکان دەچنە قۆناغێکی نوێوە کە ئاڵوگۆڕی فکری و ستراتیژییش لەخۆ دەگرێت، ئەمەش دەرفەت دەداتە هەرێمی کوردستان کە جگە لە ڕۆژئاوا، پەیوەندییەکی هاوسەنگیش لەگەڵ جەمسەرەکانی دیکەی وەک چین ڕابگرێت.