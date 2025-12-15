سەرۆکی حکوومەت سەرەخۆشی لە ڕێباز حەملان دەکات

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەبۆنەی کۆچی دوایی خاڵی، سەرەخۆشی لە ڕێباز حەملان دەکات.

ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، سەرەخۆشی لە ڕێباز حەملان یاریدەدەری سەرۆکی حکوومەت کرد بۆ کۆچی دوایی خاڵی .

سەرۆکی حکوومەت پرسە و سەرەخۆشی و هاوخەمی خۆی پێگەیاند و هیوای خواست، خوای مەزن گیانی خوالێخۆشبوو بە بەهەشت شاد بکات و سەبر و ئارامییش بە بنەماڵەکەیان ببەخشێت.