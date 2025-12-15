چوارچێوەی هەماهەنگی گفتوگۆکان بۆ دابەشکردنی پۆستەکان چڕ دەکاتەوە

پێش 27 خولەک

لە هەنگاوێکی نوێدا بۆ شکاندنی ئەو بێدەنگییە سیاسییەی دوای هەڵبژاردنەکان باڵی بەسەر عێراقدا کێشاوە، چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعەکان لە دواین کۆبوونەوەی خۆیدا نەخشەڕێگای قۆناغی داهاتووی دیاری کرد و داوای کرد، بەپەلە پەرلەمانی نوێی عێراق دەرگاکانی بۆ یەکەم دانیشتن واڵا بکات، ئەمەش وەک سەرەتایەک بۆ دەستپێکردنی ململانێ و دانوستانە دەستوورییەکان لەسەر پۆستە باڵاکان.

بەگوێرەی دەرەنجامی کۆبوونەوە ئاساییە هەفتانەکەیان، سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی جەختیان لەوە کردووەتەوە کە نابێت بۆشایی یاسایی درێژە بکێشێت، بۆیە داوا دەکەن لە زووترین کاتدا یەکەم دانیشتنی خولی نوێی ئەنجوومەنی نوێنەران ساز بکرێت.

ئامانجی سەرەکیی ئەم دانیشتنە، وەک لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژەی پێ کراوە، بریتی دەبێت لە هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمان (سەرۆک و دوو جێگرەکەی)، کە یەکەم وێستگەی تەواوکردنی دامەزراوە دەستوورییەکانە.

لە تەوەرێکی گرنگی دیکەی کۆبوونەوەکەدا کە پەیوەندیی ڕاستەوخۆی بە هەرێمی کوردستان و لایەنە سیاسییەکانەوە هەیە، چوارچێوەی هەماهەنگی جەختی لەسەر گرنگیی بەردەوامیدان بە دیالۆگ و گفتوگۆ کردووەتەوە لەگەڵ سەرجەم هێزە سیاسییەکان.

بەپێی دیدگای چوارچێوەکە، پێویستە دۆسیەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ و یەکلاییکردنەوەی بابەتە دەستوورییەکان کە پشکی کورد لە پۆستی سەرۆک کۆمار و بەشداریکردن لە کابینە دەگرێتەوە، بە گیانێکی بەرپرسیارانە و لێکتێگەیشتنی هاوبەش بەڕێوە بچێت، بەبێ ئەوەی پرۆسەکە تووشی بنبەست ببێت.

ئەم داواکارییەی چوارچێوەی هەماهەنگی لە کاتێکدایە کە عێراق بە قۆناغێکی هەستیاری ماوەی دەستووریدا تێدەپەڕێت، بەپێی نەریتی سیاسی و دەستووریی عێراق، دوای پەسەندکردنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن، دەبێت پەرلەمان یەکەم دانیشتنی خۆی بە سەرۆکایەتیی بەتەمەنترین ئەندام گرێ بدات بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان لە پشکی سوننە.

دواتر قۆناغی هەستیارتر دەست پێ دەکات کە تایبەتە بە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار لە پشکی کورد، ئەمە وێستگەیەکە کە تێیدا لایەنە کوردییەکان دەبێت کاندیدی خۆیان یەکلایی بکەنەوە، دوای هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار، ڕاسپاردنی کاندیدی کوتلەی گەورەی شیعە بۆ پێکهێنانی حکوومەت دێت، داواکارییەکەی چوارچێوە بۆ گفتوگۆی بەرپرسیارانە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئەوان دەیانەوێت پێش یەکەم دانیشتن، جۆرێک لە ڕێککەوتنی پێشوەختە (سەبەتەی یەکپارچە) لەگەڵ کورد و سوننەدا هەبێت بۆ دابەشکردنی پۆستەکان، تاوەکو سیناریۆی پەککەوتنی دانیشتنەکان دووبارە نەبێتەوە.