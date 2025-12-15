ئەمشەو فیفا ناسنامەی براوەكانی زەبێست ئاشكرا دەكات

هاندەرانی زاخۆ بەهێزترین بەربژێرن بۆ وەرگرتنی خەڵاتی باشترین هاندەری ساڵی 2025

پێش دوو کاتژمێر

ئەمشەو رێوڕەسمی دابەشکردنی خەڵاتەکانی باشترینەکانی فیفا بۆ ساڵی 2025، لە شاری دەوحە پایتەختی قەتەر بەڕێوەدەچێت. بۆ یەکەمجار لە مێژووی کوردستان و عێراق و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ناوی هاندەرانی یانەیەکی ناوچەکە کێبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵاتی زە بێست دەکات، ئەویش هاندەرانی یانەی زاخۆن و لە ماوەی رابردووش لە سەرتاسەری کوردستان هەڵمەتێکی گەورە بۆ کۆکردنەوەی دەنگ بۆ یانەکە راگەیێندرا.

بڕیارە ئەمشەو کاتژمێر 08:00 بە کاتی هەولێر، رێوڕەسمی بەخشینی خەڵاتەکانی زەبێست بە ئامادەبوونی نزیکەی 800 کەس لە هۆڵی هۆڵی فایرمۆنت کاتارا لە دەوحەی پایتەختی قەتەر بەڕێوە بچێت، باشترینەكان لەسەر ئاستی پیاوان و خانمان خەڵات دەكرێن.

بۆ وەرگرتنی خەڵاتی باشترین یاریزانی پیاو یازدە یاریزان كێبڕكێی وەرگرتنی خەڵاتەكە دەكەن كە پێكهاتوون لە عوسمان دێمبێلی، ئەشرەف حەکیمی، هاری کەین، کیلیان ئێمباپێ، نونو مێندێس، کۆل پاڵمەر، پێدری، رافینها، محەمەد سەڵاح، ڤیتینها و لامین یامال.

لەلایەکی دیکەوە حەوت راهێنەر بەربژێرن بۆ بەدەستهێنانی خەڵاتی زەبێست ئەوانیش بریتین لە خاڤیێر ئاگیرێ راهێنەری هەڵبژاردەی مەکسیک و لویس ئێنریکێ راهێنەری پاریس سانجێرمان و ئارنێ سلۆت راهێنەری لیڤەرپوول و هانزی فلیک راهێنەری بارسێلۆنا و ئێنزۆ مارێسکا راهێنەری چێڵسی و رۆبێرتۆ مارتینێز راهێنەری هەڵبژاردەی پۆرتوگاڵ.

بە گوێرەی ئەو پێشبینیانەی کە هەن بە ئەگەرێکی زۆرەوە هاندەرانی یانەی زاخۆ، زۆرترین دەنگ بۆ بەدەستهێنانی خەڵاتی زەبێست بەدەست دەهێنن و ئەمشەویش لە یاریگای یانەکە ئاهەنگێکی گەورە بەڕێوەدەچێت و کوردستان24ـیش رووماڵی ئاهەنگەکە دەکات.

هاندەرانی یانەی زاخۆ لە رۆژی یاری یانەکەیان بەرامبەر یانەی حدود لە وەرزی رابردووی خولی ئەستێرەکانی عێراق، وەکو وەفایەک بەرامبەر ئەو منداڵانەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە بوون، هەزاران بوکەڵەیان فرێدایە ناو یاریگا، هەر ئەمەش وایکرد فیفا ئەو هەڵوێستەی هاندەرانی یانەکە بەرز بنرخێنێت و بۆ خەڵاتی زە بێست بەربژێر بکرێن.