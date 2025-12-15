بەڕێوەبەری کۆمپانیای فڵای ئەربیل: دوو فڕۆکەمان لە ئەڵمانیاوە بۆ هەولێر دێن
بەڕێوەبەری کۆمپانیای فڵای ئەربیل ڕاگەیاند: دوو فڕۆکەیان لە ئەڵمانیاوە فڕیون و ئێستا لە نزیک ئاسمانی تورکیان، ئەگەر ناچاربن و نەتوانن لە هەولێر بنیشنەوە، ئەوە لە سلێمانی، یاخود لە تورکیا دەنیشنەوە.
ئەمڕۆ دووشەممە 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەری کۆمپانیای فڵای ئەربیل ڕاگەیاند: دوو فرۆکەمان لە کۆڵن و بەرلینی ئەڵمانیاوە بەڕێگەوەن بۆ هەولێر، یەک لەو فڕۆکانە نزیک ئاسمانی تورکیایە دوو کاتژمێری دیکە دەگاتە ئاسمانی هەولێر، دەڵێت: ئەگەر دۆخی هەولێر بەم شێوە بێت، هەوڵ دەدەین لە فڕۆکەخانەی سلێمانی بنیشێتەوە، ئەگەر سەرجەم فڕۆکەخانەکان داخران، ئەوە ناچارین لە فڕۆکەخانەکانی تورکیا فڕۆکەکانمان بنیشنەوە.
ئەم گۆڕانکارییانەی لە گەشتی فڕۆکەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هاتووەتە پێش، بەهۆی نالەباری کەشوهەوا و کەمبوونەوەی ئاستی بینینە، بەشێوەیەک نالەباری کەشوهەوا وای کرد، فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر تەواوی گەشتە ئاسمانییەکانی تاکوو سبەی کاتژمێر 10ـی بەیانی هەڵوەشێنێتەوە و ڕابگرێت.