ئەمڕۆ بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی کۆدەبێتەوە
كۆمیتهی ناوهندیی پارتی دیموكراتی كوردستان كۆدهبێتهوه چەند پرسێکی گرنگ تاوتوێ دەکات.
بڕیارە ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە پیرمام، کۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە سەرپەرشتی سەرۆک بارزانی کۆببێتەوە.
لەمبارەیەوە ئاری هەرسین، بەرپرسی لقی چواری پارتی لە سلێمانی بە كوردستان 24ـی ڕاگەیاند، لە کۆبوونەوەی كۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموكراتی كوردستان باس لە هەنگاوەكانی پێكهێنانی هەردوو حكوومەتی هەرێم و عێراق دەكرێت، هەروەها پێداچوونەوە و هەڵسانگاندنیش بەكارەكانی پارتی لە 2025 دەكرێت.
ئەمە یەکەمین کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندی پارتییە لە دوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق.
ئەمە لە کاتێکدایە، سێشەممەی ڕابردوو، 16ـی کانوونی یەکەم، هەردوو شاندی دانوستانکاری پارتی و یەکێتی لەبارەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە.