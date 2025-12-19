پیت هێگسێت: دەستمان بە ئۆپەراسیۆنی "چاوی باز" دژی داعش لە سووریا کرد
پیت هێگسێت، وەزیری جەنگی ئەمەریکا، ئەمرۆ شەممە لە پۆستێکی تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ڕایگەیاند؛ هێزەکانی وڵاتەکەی ئۆپەراسیۆنێکی سەربازیی بەرفراوانیان لە سووریا دەستپێکردووە کە 70 ئامانجی داعش و 100 جۆر چەکی تێیدا بەکارهێناوە.
لە بەیاننامەیەکدا، هێگسێت ئاماژەی بەوە کرد؛ ئەم ئۆپەراسیۆنە ناوی کۆدی"چاوی باز" (Hawk Eye)ی لێنراوە. جەختی کردەوە ئەم هەنگاوە وەک "دەستپێکی شەڕ" نابینرێت، بەڵکو پەیامێکی ڕوونی "تۆڵەسەندنەوەیە" لە بەرامبەر هێرشەکانی ئەم دواییەی سەر هێزەکانی ئەمەریکا.
هەروەها ڕاشیگەیاند؛ ئەم ئۆپەراسیۆنە هاوکات بووە لەگەڵ زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانیی فڕۆکەکانی هاوپەیمانان بۆ سەر پێگەکانی داعش لە بیابانەکانی؛ دێرە زوور، ڕەقە، حەمس.
سەرچاوەکان ئاماژەیان بە بیستنی دەنگی تەقینەوەی یەک لە دوای یەک لە لادێکانی دێرەزوور و شارۆچکەی "مەعدان" لە لادێی ڕەقە کردووە، جگە لە کەوتنەخوارەوەی چوار مووشەک لە بیابانی دێرەزوور.
لە 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە نزیک شاری پالمیرای سووریا هێرشکرایە سەر تیمێکی ئەمەریکی. لەو هێرشەدا کە وەزارەتی جەنگی بۆ داعشی گەڕاندەوە، دوو سەربازی ئەمەریکی و وەرگێڕێکی مەدەنی گیانیان لەدەستدا و چەند کەسێکی دیکەش بریندار بوون. پاشان هێزەکانی ئەمەریکا بڕیاریاندا وەڵامێکی توندی ئەو هێرشە بدەنەوە.
Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025