دەستەی مافی مرۆڤی هەرێم: حکوومەتی عێراق بەرپرسیارە لە رێگریکردن لە هێرشی گروپە چەکدارەکان

دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان، بە توندی ئیدانەی ئەو هێرشانە دەکات کە لەلایەن گروپە چەکدارە لەیاسا دەرچووەکانەوە دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان، هاوکات حکوومەتی فیدراڵی عێراق بە بەرپرسیاری یەکەم دەزانێت لە رێگریکردن لێیان.

هەینی 13ـی ئاداری 2026، دەستەی مافی مرۆڤی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، ماوەیەکی ناوچەکە رووبەڕووی شەڕ و ململانێیەکی سەخت بووەتەوە، هەروەها کاریگەری گەورەی لەسەر ئارامی، ئاسایش و ئابووری ناوچەکە دروست کردووە، جەختیشی کردووەتەوە، هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لەو ململانێیانە و هەمیشە پشتیوانی ئاشتی و زمانی دیالۆگ بووە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "بەبێ هیچ پاساوێک و دوور لە هەموو بەها و یاساکان، گروپە چەکدارە لەیاسا دەرچووەکانی عێراق هێرش دەکەنە سەر هەرێمی کوردستان، کە بووەتە هۆی دروستکردنی کەشێکی نائارام و کەوتنەوەی قوربانی."

دەستەی مافی مرۆڤ جەختی کردووەتەوە، بەرپرسیارێتی سەرەکی بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەم گروپانە لە ئەستۆی حکوومەتی فیدڕاڵی عێراقە، هەروەها داوای لە هەر سێ سەرۆکایەتییەکەی عێراق کردووە کە بە ئەرکی خۆیان هەستن لە پاراستنی خاک و گەلانی عێراق و رێگری بکەن لەو گروپانە، تاوەکو چیتر نەبنە مەترسی بۆ سەر سەقامگیری هەرێمی کوردستان و عێراق.