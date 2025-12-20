سیاسی

دوو هاووڵاتی لە مێرگەپان بەهۆی سۆپای غازەوە گیانیان لەدەستدا

کوردستان سۆپای غاز گەشتیاری مێرگەپان

شەوی ڕابردوو 19ـی کانونی یەکەمی 2025، لە ناوچەی گەشتیاریی مێرگەپان لە سنووری پارێزگای سلێمانی، دوو هاووڵاتیی عەرەب بەهۆی " سۆپای غاز"وە گیانیان لەدەستدا.

بەگوێرەی زانیارییەکان، ئەو دوو هاووڵاتییە ڕۆژی هەینی باخێکیان لە ناوچەی مێرگەپان کڕیوە و بڕیاریان دابوو بۆ یەکەمجار شەوی ڕابردوو لە باخە نوێیەکەیاندا بمێننەوە، بەڵام لەکاتی خەودا بەهۆی سۆپای غازەوە خنکاون.

کوردستان24 بڵاویکردەوە، قوربانییەکان هەردووکیان پیاون، یەکێکیان تەمەنی 24 ساڵە و ئەوی دیکەیان 35 ساڵە، هەروەها تەرمەکان گواستراونەتەوە بۆ پزیشکیی دادی سلێمانی بەمەبەستی ئەنجامدانی توێکاری و تەواوکردنی ڕێکارە یاساییەکان.

 
 
 
 
