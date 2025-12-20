ئەمڕۆ شاندی دەم پارتی لەگەڵ ئاکپارتی کۆدەبێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

شاندی دەم پارتی لەگەڵ ئاکپارتی و پارتی کرێکارانی تورکیا (تیپ) کۆدەبێتەوە و هەنگاوەکانی پرۆسەی ئاشتی تاوتوێ دەکەن.

بڕیارە کاتژمێر 02:00ـی دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 20ـی کانوونی یەکەمی 2025، شاندی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) بۆ ئیمراڵی، سەردانی پەرلەمانی تورکیا بکات و لەگەڵ فراکسیۆنی پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکپارتی) کۆببێتەوە.

چاوەڕێ دەکرێت دوو کاتژمێر دوای ئەو دیدارە، هەر لە پەرلەمانی تورکیا، شاندەکەی دەم پارتی لەگەڵ بەرپرسانی پارتی کرێکارانی تورکیا (تیپ) کۆببێتەوە.

تەوەری سەرەکیی کۆبوونەوەکانی شاندی دەم پارتی لەگەڵ بەرپرسانی ئەو دوو پارتە، پڕۆسەی نوێی ئاشتییە لە تورکیا و باکووری کوردستان و دواپێشهاتەکان لەوبارەوە.

هاوکات بڕیارە ڕۆژی دووشەممە، 22ـی کانوونی یەکەم، کاتژمێر 12:00ـی نیوەڕۆ لەگەڵ بەرپرسانی پارتی گەلی کۆماری (جەهەپە) کۆببنەوە.

پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا و باکووری کوردستان، دوای دەستپێشخەرییەکەی دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە، لە کۆتایی ساڵی ڕابردوودا دەستیپێکرد.

دوای زنجیرەیەک کۆبوونەوە، عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ڕێبەری زیندانیکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە)، لە مانگی شوباتی ئەمساڵدا داوای لە پارتەکەی کرد کۆنگرە ببەستێت و کۆتایی بە خەباتی چەکداری بهێنێت. لە وەڵامدا، پەکەکە لە مانگی ئایاردا کۆنگرەی خۆی ئەنجامدا و بڕیاری خۆهەڵوەشاندنەوە و چەکدانانی دا.

هەروەها لە مانگی تشرینی یەکەمدا، پەکەکە کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی لە خاکی تورکیا ڕاگەیاند. ئەم هەنگاوانە لەلایەن بەرپرسانی تورکیاوە بە "ئەرێنی و مێژوویی" وەسف کران.