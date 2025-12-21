حزبوڵڵای عێراق چەکدانان ڕەت دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

دەزگای هەواڵگریی عێراق ڕەتی دەکاتەوە لە وڵاتێکی عەرەبی و دەزگایەکی هەواڵگریی ڕۆژئاواییەوە، هیچ پەیامێک سەبارەت بە هێرشی سەربازی بۆ سەر گرووپە میلیشیاکان، ئاراستەی حکوومەتی فیدراڵ کرا بێت.

یەکشەممە 21ـی کانوونی یەکەمی 2025، دەزگای هەواڵگریی نیشتمانیی عێراق ڕایگەیاندووە، حکوومەتی فیدراڵ هیچ پەیامێکی هۆشداری پێنەگەیشتووە و داواش لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن دەکات لە بڵاوکردنەوەی بابەت و هەواڵەکانی پەیوەست بە ئاسایشی نیشتمانی ورد بن.

ئەم ڕەتکردنەوەیەی عێراق لە وەڵامی ڕاپۆرتە میدیاییەکاندا دێت سەبارەت بە ئەگەری هێرشکردنە سەر هەندێک لە گرووپە ملیشیاکانی عێراق، کە بەشێکن لە حەشدی شەعبی، لەگەڵ بەشێک لە کەسایەتییە کاریگەرەکان کە پەیوەندی دارایی و سەربازییان هەیە، هاوکات ئەو شوێن و کۆگایانەی کە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشەک و کەمپەکانی مەشق و ڕاهێنانی گرووپە میلیشیاکانی تێدایە.

هەرچەندە پێشتر سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق ڕایگەیاند، سەرکردەکانی گرووپە چەکدارەکان ڕێککەوتوون لەسەر هاوکاریی حکوومەت لەسەر پرسی سنووردارکردنی چەکی نایاسایی.

لەمبارەوە حزبوڵڵای عێراقی جارێکی دیکە هەڵوێستی توندی ڕاگەیاند، کە ئامادە نییە چەک دابنێت و دووپاتیکردەوە، چەکەکانی هەر لە دەستی ئەندامەکانیدا دەمێننەوە.

حزبوڵڵای عێراق لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاندووە، سەروەری و پاراستنی ئاسایش لە عێراق و ڕێگریی لە دەستوەردانی دەرەکی بە هەموو شێوەکانییەوە مەرجی پێشوەختە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر سنووردارکردنی چەک بۆ دەوڵەت.

تاوەکو دێت گوشارەکانی ئەمەریکا بۆ سەر حکوومەتی فیدراڵ لەگەڵ نزیکبوونەوەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق زیاتر دەبێت، سەبارەت بە بوونی میلیشیاکان لەناو پێکهاتەی حکوومەتی داهاتوودا.

ئێستا عێراق لە بەردەم گرنگترین تاقیکردنەوەی دوای هەڵبژاردندایە، چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو هێزانەدا دەکات کە لە لایەک نوێنەرایەتیی بەشێک لە دەنگدەران دەکەن و لە لایەکی دیکەشەوە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیی وەک هەڕەشە سەیر دەکرێن، ئەمەش چارەنووسی پێکهێنانی حکوومەت و سەقامگیریی وڵاتی خستووەتە نێو گێژاوێکی سیاسیی قووڵەوە.