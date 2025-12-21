ئالان حەمە سەعید: زەوی بۆ مامۆستایانی خوێندنی کوردی لە کەرکوک و ناوچە کوردستانییەکان دابین دەکەین

ئالان حەمە سەعید: 2159 مامۆستای وانەبێژمان لە کەرکوک کردوە بە گرێبەست

پێش کاتژمێرێک

ئالان حه‌مه‌ سه‌عید، وه‌زیری په‌روه‌رده‌ی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان، لە کابینەی نۆیەمدا نزیکەی دوو ملیار دینار بۆ پاڵپشتی خوێندنی کوردی تەرخانکراوە، 2159 مامۆستای وانەبێژ کراون بە گرێبەست، هەروەها لە داهاتوودا زەوی دەدرێت بە فەرمانبەران و مامۆستایانی کەرکوک و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

یەکشەممە 21ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئالان حەمە سەعید، وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەردانی کەرکوکی کرد، لە میانەی سەردانەکەیدا بۆ قوتابخانەیەکی شارەکە، ڕایگەیاند، حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەردەوام پاڵپشتی خوێندنی کوردی کردووە لە کەرکوک و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، هاوکات گوتیشی، ئەم پاڵپشتییەی حکوومەتی هەرێم بۆ خوێندنی کوردی بەردەوام دەبێت.

جەختی لەوەشکردەوە، له‌ دوای سه‌ری ساڵەوە سه‌ردانی قوتابخانه‌كانی خانه‌قین ده‌كه‌ن بۆ پشتیوانیكردنی خوێندنی كوردی لەو شارە.

باسی لەوەشکرد،"لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی، بە بەهای زیاتر لە یەک ملیار و 800 ملیۆن دینار پێداویستی بۆ ناوەندەکانی خوێندن لە کەرکوک دابین کراوە، هاوکات چەندین قوتابخانەش لە لایەن دەزگای خێرخوازی بارزانییەوە نۆژەن کراوەتەوە، جەختی کردەوە، لە پاڵپشتی کردنی خوێندنی کوردی بەردەوام دەبن.

لە بارەی پێدانی زەوی بە فەرمانبەران و مامۆستایانی ناوچەکە، وەزیری پەروەردە گوتی:" له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌تی شاره‌وانی له‌ هه‌ماهه‌نگیدان بۆ دابه‌شكردنی زه‌وی به‌سه‌ر مامۆستایاندا و ئه‌وله‌ویه‌تیش به‌ مامۆستایانی خوێندنی كوردی ده‌درێت.

ئالان حەمەسەعید، گوتیشی،"بە فەرمانی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، 2159 مامۆستای وانەبێژی زمانی کوردی هاوشێوەی وانەبێژانی هەرێمی کوردستان کراون بە گڕێبەست، هاوکات ئەو مامۆستایانەی کە پێشتر گرێبەست بوون و کراون بە هەمیشەیی بە هەمان شێوە لە کەرکوک و ناوچەکانی دیکەش بڕیارەکە جێبەجێکراوە و هیچ جیاوازییەک لە نێوان مامۆستایانی هەرێمی کوردستان و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردسان نەکراوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، "ڕۆڵی قوتابخانەکان و هەوڵ و ماندووبوونی مامۆستایانی خوێندنی کوردی لەم ناوچانە بۆ پاراستنی زمانی کوردی جێگای ڕێز و دەست خۆشییە، بە تایبەت لە ڕۆژی 17ـی کانوونی یەکەم، ڕۆژی ئاڵای کوردستان بینیمان کە چۆن هەستی نیشتمانی لەم ناوچەیە چەند بەرز و پیرۆزە، بۆیە دەمەوێت دەستخۆشیان لێبکەم و ڕێز لە هەموو مامۆستایانی خوێندنی کوردی دەگرین".