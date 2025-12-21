ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق پرسی مووچە و ڕێککەوتنە داراییەکانی هەولێر و بەغدا تاوتوێ دەکات

پێش دوو کاتژمێر

لە کۆبوونەوەی ڕۆژی سێشەممەی داهاتووی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، پرسی مووچە و ڕێککەوتنە داراییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، باسی لێوە دەکرێت.

سەرچاوەیەک لە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند: کارنامەی ڕۆژی سێشەممە 23ـی کانوونی یەکەمی 2025ـی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بڵاوکراوەتەوە، بڕگەی سێی کارنامەی کۆبوونەوەکە تەرخانکراوە بۆ قسەکردن لەسەر پابەندییە داراییەکانی نێوان هەردوو حکوومەتی هەرێم و فیدراڵ.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، لەکۆبوونەوەکەدا وادەی ناردنی مووچەی مانگی 10ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و درێژکردنەوەی ڕێککەوتنی هەناردەکردنەوەی نەوت و ناردنی 120 ملیار دیناری داهاتی ناوخۆی هەرێم تاوتودەکرێت، بەتایبەتی پرسی درێژکردنەوەی ڕێککەوتنی نەوتی کە لەکۆتایی ئەمساڵدا کۆتایی دێت.