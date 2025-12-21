وەزارەتی ناوخۆی سووریا هەڵوەشاندنەوەی شانەیەکی داعشی لە دەورووبەری دیمەشق ڕاگەیاند

پێش 48 خولەک

عەمید ئەحمەد دالاتی، فەرماندەی ئاسایشی ناوخۆ لە دەورووبەری دیمەشق ڕایگەیاند: هێزە ئەمنییەکان توانیوویانە شانەیەکی ڕێکخراوی داعش لە شارۆچکەی(داریا) هەڵوەشێننەوە.

دالاتی ئاماژەی بەوە کردووە، ئۆپەراسیۆنەکە کە یەکەکانی ئاسایشی ناوخۆ بە هەماهەنگی لەگەڵ دامەزراوەی هەواڵگریی گشتی جێبەجێیان کردووە، پشتییان بە زانیاریی و پشکنینی ورد و بەردەوامی هەواڵگریی بۆ جوڵەکانی چەکدارانی داعش بەستووە.

دالاتی ئەوەشی ئاشکرا کرد، ئۆپەراسیۆنەکە بووەتە هۆی هەڵوەشاندنەوەی تەواوی شانەکە و دەستگیرکردنی شەش لە چەکدارەکان، لەگەڵ دەستبەسەرداگرتنی چەک و پێداویستییەکانیان و بڕێک پارە کە پشتیوانی ڕێکخراوەکەی کردووە.

فەرماندەی ئاسایشی ناوخۆ لە دەورووبەری دیمەشق زیاتر گوتی: ئۆپەراسیۆنەکە بە باشترین پلان و بەوپەڕی وردیەوە جێبەجێ کراوە، هاوکات سەلامەتی ئەندامانی هێزە ئەمنییەکان و هاووڵاتییانی سڤیلیش لە جێبەجێکردنی پلانەکە لەبەرچاو گیرا، دەشڵێت: ئەم ئۆپەراسیۆنە، ڕەنگدانەوەی هەماهەنگییەکانی هێزە ئەمنییەکان و دەزگای هەواڵگرییە بۆ لەناوبردنی شانەکانی داعش.

سەبارەت بە بەردەوامی ئۆپەراسیۆنەکان بۆ سەر داعش، دالاتی ڕایگەیاند: ئۆپەراسیۆنەکە لەچوارچێوەی ستراتیژیەتی ڕاوەدوونانی تیرۆریستان و ڕێگریی کردن لەهەر هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایشی کۆمەڵگە و دابینکردنی ئارامی و ئاسایش، جێبەجێ کراوە.

ئەو جموجۆڵە سەربازیانەی هێزە ئەمنییەکانی حکوومەتی سووریا دوای ئەو دیدارە دێت، کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا لە کۆشکی سپی پێشوازیی لە ئەحمەد شەرع، سەرۆکی ڕاگوزەری سووریا کرد و تێیدا دووپات لەوە کرایەوە کە حکوومەتی نوێی سووریا، دەچێتە نێو هاوپەیمانێتی دژی داعش، وەک چۆن پێشتر هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) چووەتە نێو ئەو هاوپەیمانێتیەی دژی داعش کە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا سەرکردایەتی دەکات.