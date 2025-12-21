چارەنووسی مووچەی سێ مانگی کۆتایی ساڵ یەکلایی دەکرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

بڕیارە ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لەسەر پرسی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کۆ ببێتەوە، چارەنووسی مووچەی سێ مانگی کۆتایی ساڵی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان یەکلایی دەکرێتەوە

یەکشەممە 21ـی کانوونی یەکەمی 2025، شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند، حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەواوی پابەندییە دارایی و یاساییەکانی خۆی بۆ ئەم مانگە جێبەجێ کردووە، کە خۆی لە ڕادەستکردنی نەوت، ناردنی داهاتی ناوخۆ کە 120 ملیار دینارە و ناردنی لیستی پاککراوەی مووچەدا دەبینێتەوە.

بەپێی زانیارییەکان، لەسەر داوا و گوشاری وەزیرە کوردەکان، بڕگەی سێیەمی کارنامەی کۆبوونەوەی ڕۆژی سێشەممەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، تەرخان کراوە بۆ پرسی دارایی هەرێمی کوردستان. ئامانج لەم کۆبوونەوەیە دەرکردنی بڕیارێکە بۆ ئەوەی ڕاستەوخۆ مووچەی مانگی 10 خەرج بکرێت.

پەیامنێری کوردستان24 ئاماژەی بەوەش دا، بەهۆی ئەوەی هەفتەی داهاتوو پشووەکانی سەری ساڵ دەست پێ دەکات و لە ڕێککەوتی 15ی کانوونی دووەمی 2026 دەرگای خەرجییەکان بۆ ساڵی دارایی 2025 دادەخرێت, پێویستە لەم هەفتەیەدا پەلە بکرێت لە ناردنی پارەکە، چونکە دواکەوتنی مەترسی ئەوەی لێ دەکرێت دابەشکردنەکە بکەوێتە ساڵی نوێ و پرۆسەکە زیاتر دوا بکەوێت.

سەبارەت بە چارەنووسی مووچەی مانگەکانی 11 و 12، بڕیارە لە هەمان کۆبوونەوەدا گفتوگۆ لەسەر دۆزینەوەی میکانیزمێک بکرێت بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو دوو مووچەیە، بە شێوەیەک کە مافی مووچەخۆران نەفەوتێت و گەرەنتی بکرێن، تەنانەت ئەگەر دابەشکردنەکەشیان بکەوێتە ساڵی ئاییندە.