سیاسی

سەرۆك بارزانی سەرەخۆشی لە ئانۆ جەوهەر دەکات

 سەرۆک بارزانی لە پەیامێکدا، هاوخەمی خۆی بۆ ئانۆ جەوهەر عەبدۆكا، وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حكوومەتی هەرێمی كوردستان دەردەبڕێت بەبۆنەی کۆچی دوایی مامیان(زوهێر عەبدولمەسیح).

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

 بەڕێز ئانۆ جەوهەر عەبدۆكا، وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حكوومەتی هەرێمی كوردستان هەواڵی كۆچی دوایی (زوهێر عەبدولمەسیح)ـی مامی بەڕێزتانمان پێ گەییشت. 

پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی ئێوە و خانەوادە و كەسوكارتان دەکەین.

لەخودای گەورە داواكارین ڕۆحی بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت. 

مسعود بارزانی

 21ی كانوونی یەكەمی 2025

 
 
کارزان حەیدەر ,
