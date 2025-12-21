سەرۆك بارزانی سەرەخۆشی لە ئانۆ جەوهەر دەکات
سەرۆک بارزانی لە پەیامێکدا، هاوخەمی خۆی بۆ ئانۆ جەوهەر عەبدۆكا، وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حكوومەتی هەرێمی كوردستان دەردەبڕێت بەبۆنەی کۆچی دوایی مامیان(زوهێر عەبدولمەسیح).
ئەمە دەقی پەیامەکەیە:
بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان
بەڕێز ئانۆ جەوهەر عەبدۆكا، وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حكوومەتی هەرێمی كوردستان هەواڵی كۆچی دوایی (زوهێر عەبدولمەسیح)ـی مامی بەڕێزتانمان پێ گەییشت.
پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی ئێوە و خانەوادە و كەسوكارتان دەکەین.
لەخودای گەورە داواكارین ڕۆحی بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.
مسعود بارزانی
21ی كانوونی یەكەمی 2025