پێش 33 خولەک

لەچوارچێوەی سەردانەکەی بۆ کۆماری میسر، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی قەڵای سەڵاحەددین ئەییوبی لە قاهیرە کرد.

ئەمڕۆ یەکشەممە 21ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی سەردانەکەی بۆ میسر، سەردانی قەڵای سەڵاحەددین ئەییوبی لە شاری قاهیرە کرد و بەشەکانی قەڵاکەی بەسەر کردەوە.

ئەم قەڵایە، یەکێکە لە شوێنەوارە مێژووییە بەناوبانگەکانی قاهیرە و سەرکردەی کورد، سەڵاحەددین ئەییوبی، وەک قەڵایەکی سەربازی بۆ پاراستنی شاری قاهیرە دروستی کردووە .