سێ کۆبوونەوەی گرنگ چاوەڕێی شاندی ئیمراڵی دەکەن

پێش کاتژمێرێک

شاندی ئیمراڵی لەگەڵ سەرۆکی جەهەپە، وەزیری داد و سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا کۆدەبێتەوە.

بڕیارە کاتژمێر 12:00ـی نیوەڕۆی ئەمڕۆ دووشەممە، 22ی کانوونی یەکەمی 2025، لە چوارچێوەی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و باکووری کوردستان؛ شاندی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) بۆ ئیمراڵی، لەگەڵ ئۆزگور ئۆزەل، سەرۆکی پارتی گەلی کۆماری (جەهەپە) کۆببێتەوە.

شاندەکەی دەم پارتی لە پەروین بوڵدان، میتحەت سانجاڕ و فایق ئۆزگور ئەرۆڵ پێکهاتووە و چاوەڕێ دەکرێت لە کۆبوونەوەکەیاندا لەگەڵ سەرۆکی جەهەپە، دوا پێشهاتەکانی پەیوەست بە پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا و باکووری کوردستان تاوتوێ بکەن.

هەروەها لە درێژەی سەردانەکانیاندا، بڕیارە سبەی سێشەممە، 23ی کانوونی یەکەمی 2025، کاتژمێر 10:30 بەیانی، شاندەکەی دەم پارتی لە باڵەخانەی وەزارەتی داد، لەگەڵ یڵماز تونچ، وەزیری داد کۆببێتەوە.

دوای ئەو کۆبوونەوەیەش، کاتژمێر 12:30 خولەکی پاشنیوەڕۆ، شاندەک لەگەڵ نوعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا کۆدەبێتەوە.

شاندەکەی دەم پارتی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، لەگەڵ پارتی ئایندە، پارتی بزووتنەوەی ناسیۆنالیست (مەهەپە)، پارتی کرێکارانی تورکیا (تەپ) و پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکپارتی) کۆبووەتەوە.

پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا و باکووری کوردستان، دوای دەستپێشخەرییەکەی دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە، لە کۆتایی ساڵی ڕابردوودا دەستیپێکردووە.

دوای زنجیرەیەک کۆبوونەوە، عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ڕێبەری زیندانیکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە)، لە مانگی شوباتی ئەمساڵدا داوای لە پارتەکەی کرد کۆنگرە ببەستێت و کۆتایی بە خەباتی چەکداری بهێنێت. لە وەڵامدا، پەکەکە لە مانگی ئایاردا کۆنگرەی خۆی ئەنجامدا و بڕیاری خۆهەڵوەشاندنەوە و چەکدانانی دا.

هەروەها لە مانگی تشرینی یەکەمدا، پەکەکە کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی لە خاکی تورکیا ڕاگەیاند. ئەم هەنگاوانە لەلایەن بەرپرسانی تورکیاوە بە "ئەرێنی و مێژوویی" وەسف کران.