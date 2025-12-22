محەممەد زراری: عێراق پابەندییەکانی بەرانبەر هەرێم جێبەجێ ناکات

پێش 18 خولەک

بەڕێوەبەری گشتیی لە دیوانی چاودێری دارایی ئاماژە بەوە دەکات، ناردنی مووچە پێویستی بە گەڕانەوە بۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق نییە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 22ـی کانوونی یەکەمی 2025، محه‌ممه‌د زراری، به‌ڕێوه‌به‌ری گشتیی له‌ دیوانی چاودێری دارایی هەرێمی كوردستان لەبەرنامەی باسی رۆژی کوردستان 24، ڕایگەیاند: حکوومەتی عێراقی بەبێ بوونی هیچ پاساوێک مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دوادەخات.

محەممەد زراری، گووتیشی: حکوومەتی هەرێم سەرجەم پابەندییەکانی خۆی ئەنجام داوە، بەڵام حکوومەتی عێراقی بە بیانووی جۆراجۆر پاپەندییەکانی خۆی بەرانبەر بە هەرێم جێبەجێ ناکات.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ناردنی مووچە پێویستی بە گەڕانەوە بۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق نییە، تێبینییەکان لە وردبینی بۆ دواکەوتنی مووچە پاساو نییە، هەروەها هەموو داتاکان بە وردەکارییەوە بە بەغدا دراوە.

باسی لەوەش کرد، سەرەڕای نەناردنی بووجەی هەرێم لەلایەن بەغداوە، بەڵام کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێم چەندین پرۆژەی ناوازەی خزمەتگوزاری لەداهاتی ناوخۆیی پێشکەش بە هاووڵاتیانی هەرێم کردووە.