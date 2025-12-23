شێروان دووبەردانی: لایەنە سیاسییەکان عێراق لە بەڵێنەکانیان پاشگەزدەبنەوە

پێش 32 خولەک

شێروان دووبەردانی ئاماژە بەوە دەکات، شاندی پارتی بۆ پرسی پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق لە بەغدا جەخت لە جێبەجێكردنی دەستوور دەكاتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی کانوونی یەکەمی 2025، شێروان دووبەردانی، کاندیدی دەرچووی پارتی بۆ پەرلەمانی عێراق، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە عێراق سیناریۆكان دووبارەن و ئەو لایەنە سیاسیانەی لە بەغدا دەسەڵاتیان هەیە بەڵێنەکانیان بەجێناگەینن و بەردەوام خۆیان لە جێبەجێكردنی دەستووردا دەدزنەوە.

شێروان دووبەردانی گوتی: شاندی پارتی بۆ پرسی پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق لە بەغدا جەخت لە جێبەجێكردنی دەستوور دەكاتەوە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، لایەنە سیاسییەکانی عێراق بەردەوام لە دژی پارتی یەکدەگرن، بەرژەوەندییەکانیان لە سەرەوەی هەمووشتێک دەبینن و بە هیچ شێوەیەک پابەندی دەستوور نابن، لە بەڵێن و کردارەکانیان پاشگەزدەبنەوە و بەرپرسانی عێراق ڕێز لە واژۆی خۆیان ناگرن.

باسی لەوەش کرد، پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق مافی پارتییە، هەروەها پارتی دیموکراتی کوردستان بەردەوام پێداگری لە سەر ماف و شایستە داراییەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکاتەوە.