لە هەولێر دوو هەزار زەوی دابەش کران

ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی کانوونی دووەمی 2025، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییدا ڕایگەیاند، پڕۆسەی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی سنووری پارێزگاکە دەستیپێکردووە و لە قۆناغی یەکەمدا نزیکەی دوو هەزار فەرمانبەر لێی سوودمەند دەبن.

پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوە کرد؛ ئەم هەنگاوە دوای 15 ساڵ لە ڕاوەستانی پڕۆسەکە دێت و بە بڕیاری مەسروور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرجەم فەرمانبەرانی سەربازی و شارستانی دەگرێتەوە. گوتیشی: "ئەم بڕیارە لە کاتێکی گونجاودا دراوە بۆ دەستەبەرکردنی مافی فەرمانبەران کە ساڵانێکی زۆرە خزمەت دەکەن."

پارێزگاری هەولێر، ڕوونی کردەوە، ئەو زەوییانەی دابەش دەکرێن بە شێوەیەکی سەردەمیانە نەخشەسازییان بۆ کراوە و هەموو پێداویستییەکانی ژیان و خزمەتگوزارییە گشتییەکانیان تێدا جێگیر کراوە. هەروەها ئاشکرای کرد؛ پلانی حکوومەت ئەوەیە لە داهاتوودا ژمارەی ئەو زەوییانەی دابەشکراون لەنێوان 120 بۆ 125 هەزار پارچە زەوی بێت، تا زۆرترین ژمارەی فەرمانبەران لێی سوودمەند بن.

پارێزگاری هەولێر جەختی کردەوە پڕۆسەکە بەردەوام دەبێت و فەرمانبەرانی گرێبەستیش بەگوێرەی ڕێنماییەکان و دوای تەواوبوونی ڕێکارە یاساییەکان، زەوییان پێ دەدرێت.

لە 27ـی ئاداری 2024، لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیران، بڕیار درا بە دابەشکردنی زەوی بەسەر هەموو ئەو فەرمانبەرانەی سوودمەند نەبوونە لە وەرگرتنی زەوی.

بڕیارەکە لە 28ـی ئایاری 2024، لە ڕۆژنامەی وەقائیعی کوردستان بڵاو کرایەوە و تاوەکو ئێستاش بە هەزاران فەرمانبەر لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە بڕیارەکە سوودمەندبوونە.