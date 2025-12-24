کارتی مۆبایل و ئینتەرنێت گران دەبێت

پێش 38 خولەک

ئەنجوومەنی وزرای ئابووری عێراق، ڕایگەیاند، بە ڕێژەی 20% کرێی خزمەتگوزاری و کارتەکانی مۆبایل و ئینتەرنێت زیاد دەکەن.

چوارشەممە 24ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئەنجوومەنی وزاریی ئابووریی عێراق، ڕایگەیاند، بڕیاری ژمارە (1083) ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق کە لە ڕێککەوتی 16ـی کانوونی یەکەمی ئەمساڵ لە بارەی زیادکردنی کرێی خزمەتگوزارییەکانی مۆبایل و ئینتەرنێت دەخرێتە بواری جێ بەجێکردنەوە.

بە گوێرەی بڕیارەکە، 20% کرێی خزمەتگوزارییەکان و کارتەکانی مۆبایل و ئینتەرنێت زیاد دەبێت.

ئاماژەی بەوەشکردووە، کڕینی کارتەکانی مۆبایل و ئینتەرنێت لە ڕێگای دەستییەوە بێت یان بەرنامە ئەلیکترۆنییەکان جیاوازی نییە و بڕیارەکە دەیانگرێتەوە.

جەختی لەوەشکردووەتەوە، وەزارەتی گەیاندن و دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی عێراق، بەرپرسیار دەبن لە کۆکردنەوەی بڕی داهاتی مانگانە و یەکلاییکردنەوەی ئەو پارەیەی لە دوای ئەم بڕیارەوە دەست دەکەوێت، هاوکات دەبێت داهاتەکەی بگوازرێتەوە بۆ سەر هەژماری وەزارەتی دارایی عێراق.

ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، ڕۆژی 16ـی کانوونی یەکەمی 2025، دانیشتی ئاسایی خۆی ئەنجامدا، لە دانیشتنەکەدا چەند تەوەرێک تاوتوێکران و بڕیاریان لە بارەوە درا، یەکێک لە بڕیارەکان پەیوەست بوو بە زیادکردنی کرێی خزمەتگوزاری و کارەتەکانی مۆبایل و ئینتەرنێت ، هەروەها گەڕاندنەوەی ڕاستەخۆی ئەو داهاتەی لەم بڕیارەوە دەست دەکەوێت بۆ سەر هەژماری وەزارەتی دارایی حكوومەتی عێراق.