سەرۆک بارزانی جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح لە کریستیانەکان پیرۆز دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی بە بۆنەی جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح، گەرمترین پیرۆزبایی لە کریستیانەکان دەکات و هیوادارە ئەم بۆنەیە سەرەتای کۆتاییهاتنی ناوخۆشی، نەهامەتی و ئازاری مرۆڤایەتیی بێت لە هەموو جیهان.

چوارشەممە، 24ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی بە بۆنەی جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح (سڵاوی خوای لێ بێت) پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، بە بۆنەی سەری ساڵی تازەی زایینی و جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح (سڵاوی خوای لێ بێت)، گەرمترین پیرۆزبایی خۆم ئاڕاستەی سەرجەم خوشک و برایانی کریستیان لە کوردستان، عێراق و جیهان دەکەم و هیوای بەختەوەرییان بۆ دەخوازم.

سەرۆک بارزانی دەڵێت: لەم بۆنەیەدا جەخت لەسەر قووڵترکردنی فەرهەنگی پێکەوەژیان و برایەتی نێوان سەرجەم پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکانی کوردستان دەکەمەوە، ئومێدی ئەوە دەخوازم خوشک و برا کریستیانەکانمان هەردەم جەژن و بۆنە و خۆشییەکانیان لە ئارامی و ئاشتیدا بکەنەوە.

هاوکات هیوادارە، ئەو بۆنەیە سەرەتای کۆتاییهاتنی ناخۆشی، نەهامەتی و ئازاری مرۆڤایەتی بێت لە هەموو جیهان و ئاشتی و پێکەوەهەڵکردن شوێنی بگرێتەوە.