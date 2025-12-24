یەکێتیی ئەوروپا هاوکاریی چەمچەماڵ دەکات

پێش کاتژمێرێک

یەکێتیی ئەوروپا لە ڕێگەی سندووقی فریاگوزاریی نێودەوڵەتییەوە، بڕی 100 هەزار یۆرۆ بۆ بەهاناوەچوونی زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ تەرخان دەکات؛ نێردەی یەکێتییەکە لە عێراق ئاشکرای دەکات، هاوکارییەکان پارە و خۆراک و پێداویستییە پزیشکییەکان لەخۆ دەگرن و دەگەیەندرێنە دەست 16 هەزار کەس.

چوارشەممە 24ـی کانوونی یەکەمی 2025، نێردەی یەکێتیی ئەوروپا لە عێراق لە ڕاگەیەندراوێکد ئاماژەی داوە، بە بەهای 100 هەزار یۆرۆ هاوکاری مرۆیی پێشکەشی زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ دەکەین.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، هاوکارییەکان لە ڕێگەی ڕێکخراوی مانگی سووری عێراقی پێشکەش دەکرێن؛ هاوکات هاوکارییەکان پێکهاتوون لە کەلوپەلی ماڵەوە، خواردن، پێداویستی زستانە، کەلوپەلی خاوێنکردنەوە، پشتگیری دارایی، خزمەتگوزارییە سەرەتایە پزیشکییەکان و دابینکردنی ئاو لە خۆ دەگرێت.

یەکێتیی ئەوروپا ئاماژەشی داوە، نزیکەی 16 هەزار زیانلێکەوتووانی لافاوەکە لەو پاکێجەی هاوکارییە سوودمەند دەبن، دەشڵێت: ئەم کۆمەکە دارایییە بەشێکە لە کۆی بەشداریی یەکێتیی ئەوروپا لە سندووقی فریاگوزاریی وەڵامدانەوەی کارەساتەکان (DREF)ی سەر بە فیدراسیۆنی نێودەوڵەتیی کۆمەڵەکانی خاچی سوور و مانگی سوور (IFRC).

سێشەممە 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، شەپۆلێکی بارانبارینی بەخوڕ سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیانی گرتەوە، لە ئەنجامدا لافاو لە قەزای چەمچەماڵ و ناحیەکانی شۆڕش و تەکیە دروست بوو. بەپێی ئامارە سەرەتاییەکان، لافاوەکە زیانی بە زیاتر لە 1258 ماڵ، 116 دوکان و نزیکەی 500 ئۆتۆمبێل گەیاندووە. دوای کارەساتەکە، چەندان هەڵمەتی جۆراوجۆر بۆ کۆکردنەوەی هاوکاری لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان دەستیان پێکرد.

یەکشەممە، 21ـی کانوونی یەکەمی 2025، دادوەر ئەحمەد ئەنوەر، سەرۆکی لیژنەی فریاگوزاری و بووژانەوەی چەمچەماڵ، لە میانی بەشداریکردنی لە گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر 12:00ـی کوردستان24، ڕایگەیاند، کۆی گشتیی پارەی کۆکراوە بۆ هاوکاریی زیانلێکەوتووانی لافاوەکە گەیشتووەتە زیاتر لە 11 ملیار و 500 ملیۆن دینار.