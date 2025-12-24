کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر جەژنی کریسمس لە خەڵکی هەرێمی کوردستان پیرۆز دەکات
کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر، بە بۆنەی جەژنی کریسمس و سەری ساڵی نوێوە، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی خەڵکی هەرێمی کوردستان کرد و جەختی لەسەر ئازادیی ئایینی و پێکەوەژیانی ئاشتییانە کردەوە.
چوارشەممە 24ی کانوونی یەکەمی 2025، وێندی گرین، کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا لە پەیامێکدا کە لە بینای نوێی کونسوڵخانەی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێرەوە بڵاوی کردووەتەوە، دەڵێت: گەرمترین پیرۆزبایی جەژنی سەری ساڵ لە خۆتان و خۆشەویستانتان دەکەین.
کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا ئاماژەی بە بەها هاوبەشەکانی نێوان وڵاتەکەی و هەرێمی کوردستان کرد و ڕایگەیاند: ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لەسەر بنەماکانی ئازادیی ئایینی و پێکەوەژیانی ئاشتییانەی نێوان بیروباوەڕە جیاوازەکان بنیاد نراوە؛ ئەم بەهایانە بە شانازییەوە لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا هاوبەشین و ڕۆژانە لە هاوبەشی و کۆمەڵگاکانماندا ڕەنگدانەوەیان دەبینین.
لە کۆتایی پەیامەکەیدا، وێندی گرین هیوای خواست ساڵی نوێ، ساڵێکی پڕ لە شادی، تەندروستی و هیوا بێت بۆ هەمووان.
Happy Holidays from the U.S. Consulate General in Erbil! pic.twitter.com/WzXWOoe2UP— U.S. Consulate General Erbil (@USCGERBIL) December 24, 2025