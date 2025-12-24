ڕیال مەدرید داوای بەڵگەنامەیەكی نهێنی لە بارسێلۆنا دەکات

ریال مەدرید پارێزەرەكانی بۆ ئاشكراكردنی نهێنییەكانی دۆسیەی نێگرێرا راسپاردووە

پێش 41 خولەک

ریال مەدرید تا دێت كێشەكانی لەگەڵ بارسێلۆنا قوڵتر دەكاتەوە و ئێستا هیچ دۆستایەتی و هاوبەشییەك لەنێوان ئەم دوو یانەیە نەماوە، لە نوێترین پێشهات، ریال مەدرید داوای بەڵگەنامەی نهێنی لەبارەی پاكتاوی دارایی لە بارسێلۆنا دەكات.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 24 دێسێمبەری 2025، رۆژنامەی ئاسی ئیسپانیا راپۆرتێكی بڵاوكردووەتەوە و تێیدا ریال مەدرید داوای بەڵگەی یاسایی لە بارسێلۆنا دەكات لەبارەی ئەو پارەیەی كە دراوەتە خۆزێ ماریا نێگرێرای جێگری پێشووی لێژنەی ناوبژیوانانی ئیسپانیا. ئەمەش لە كاتێكدایە بارسێلۆنا تاوانباركراوە بە پێدانی بەرتیل بە نێگرێرا بۆ یەكلاییكردنەوەی ئەنجامی یارییەكان.

بەگوێرەی ڕۆژنامەی ئاسی ئیسپانیا، ڕیال مەدرید داواکارییەکی فەرمی پێشکەشی دادگا و فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیا کردووە بۆ وردبینیكردنی ئەو پسوولە و گرێبەستانەی بارسێلۆنا كە لە نێوان ساڵی 2010 تا 2018 وەكو راوێژكاری ناوبژیوانی پارەی داوەتە نێگرێرا.

ریال مەدرید بەردەوامە لە بێزاركردن و ئازاردانی دەروونی بارسێلۆنا بۆ ئاشکراکردنی ڕاستییەکان لەبارەی نێگرێرا و تادێت ئەو كەیسە ئاڵۆزتر دەكات.

بەگوێرەی ئاسی ئیسپانیا، هەفتەی ڕابردوو پارێزەرانی ڕیال مەدریدەوە پەیوەندییان بە خوان لاپۆرتای سەرۆکی بارسێلۆنا كردووە بۆ ئەوەی ئەو بەڵگانە بخاتە بەردەم دادگا كە پەیوەندی بە بڕی ئەو پارەیە هەیە كە پێشكەشی نێگریرای جێگری پێشووی لێژنەی تەكنیكی ناوبژیوانانی ئیسپانیای كردووە، تەنانەت پارێزەرەكانی ریال مەدرید لێكۆڵینەوە لەو پارانە دەكات كە بارسێلۆنا لە نێوان ساڵانی 2010 تا 2018 داویەتییە شەش كۆمپانیا.