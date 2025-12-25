بورساسپۆری توركی بەهۆی بێرێزی بە لەیلا زانا سزا درا

پێش کاتژمێرێک

یانەی بورساسپۆری تورکی بەهۆی درووشمی هاندەرانی بەرامبەر لەیلا زانا خانمە سیاسەتمەداری کورد بە بڕی هەشت هەزار دۆلار سزادرا.

لێژنەی دیسپلین لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی تورکیا بڕیاریدا بەهۆی درووشمەکانیان لە دوایین یاریی یانەکەیان، یانەی بورساسپۆر بە پێبژاردنی 342 هەزار لیرەی تورکی کە دەکاتە هەشت هەزار دۆلاری ئەمریکی سزابدات.

9 رۆژ لەمەوبەر بەهۆی ئەوەی هاندرانی بورساسپۆر لە یاریی بەرامبەر سۆماسپۆر چەند درووشمێکی ناشرینیان بەرامبەر لەیلا زانا خانمە سیاسەتمەتداری کورد گوتەوە، لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان کاردانەوەی لێکەوتەوە.

محەمەد مستەفا گوربان پەرلەمانتاری ئی پارتی پارەی سزایەکەی لەجیاتی یانەی بورساسپۆر داوە و پسووڵەی پارەدانەکەشی بە فیدراسیۆنی تۆپی پێی تورکیا لە هەژماری خۆی لە سۆشیاڵ میدیا بلاوکردووەتەوە.