عێراق ئاماری کۆتایی هەناردە و داهاتی نەوتی بۆ مانگی تشرینی دووەم بڵاوکردەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی نەوتی عێراق ئاماری کۆتایی هەناردەی نەوتی خاو و کۆی داهاتی بەدەستهاتووی بۆ مانگی تشرینی دووەمی ڕابردوو بڵاوکردەوە، تێیدا داهاتی نەوت گەیشتووەتە زیاتر لە 6 ملیار و 500 ملیۆن دۆلار.

بەگوێرەی راپۆرتی کۆتایی کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ)، کۆی گشتی هەناردەی نەوتی خاو لە مانگی تشرینی دووەمدا گەیشتووەتە 106,593,352 بەرمیل، داهاتی بەدەستهاتوو لەم فرۆشە گەیشتووەتە 6,595,391,000 دۆلار.

لە بڕی گشتی هەناردەکراو، 98,709,795 بەرمیل لە کێڵگەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە بووە، هەروەها هەناردەی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکیاوە بڕی 7,583,733 بەرمیل بووە، لە کاتێکدا بڕی 299,824 بەرمیل نەوت بۆ وڵاتی ئوردن هەناردە کراوە.

لەرۆژی 25ـی ئاداری 2023، دوای بڕیاری دادگای ناوبژیوانی نێودەوڵەتی لە پاریس، هەناردەكردنی نەوتی هەرێمی كوردستان بۆ بەندەری جەیهان راگیرا، زیانی راگرتنەكەش بەپێی دوایین ئاماری كۆمەڵەی پیشەسازی نەوتی كوردستان (ئەپیكور) 35 ملیار دۆلار بووە

دوو ساڵ ‌و شەش مانگ، لە بەرەبەیانی 27/09/2025، جارێکی دیکە هەناردەکردنی نەوتی کوردستان بۆ بازاڕەکانی نەوتی جیهان لەڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکییەوە، دەستی پێکردەوە.

25ـی ئەیلولی 2025، وەزارەتی نەوتی فیدراڵ، لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاندبوو، لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و کۆمپانیا نەوتییەکان، بۆ مەبەستی دووبارە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکیاوە ڕێککەوتین.

بۆری نەوتی هەرێم زیاتر لە 900 کیلۆمەتر دەبڕێت تا دەگاتە بەندەری جەیهانی تورکی.