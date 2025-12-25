شەپۆلێکی بەفر و باران و سەرما هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

پێش 59 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، ئاگاداری هاووڵاتییانی دەکاتەوە و ڕایدەگەیەنێت، هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێر کاریگەریی شەپۆلێکی فراوانی باران بارین، بەفربارین و نزمبوونەوەی بەرچاوی پلەکانی گەرما.

بەپێی پێشبینییەکان، ئەم شەپۆلە لە شەوی هەینی لەسەر شەممە، ڕێکەوتی 2025/12/27 دەست پێدەکات و تاوەکو ڕۆژی سێشەممە، ڕێکەوتی 2025/12/30 بەردەوام دەبێت، بڕی دابارین لە ناوچەکانی باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی هەرێم بە لێزمە دەبێت و لە ناوچەکانی تریش بە شێوەی مامناوەند دەبێت.

کەشناسی ئاماژە بەوە دەکات، لە ڕۆژی دووشەممە، ڕێکەوتی 2025/12/29، پێشبینی بەفربارین لە سەنتەری پارێزگاکانی دهۆک و سلێمانی دەکرێت، هەروەها لە سەنتەری پارێزگای هەولێریش باران و بەفر بە تێکەڵاوی (تێکەڵە) دەبارێت، هاوکات پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سیلیزی دادەبەزن، بەتایبەت لە سەنتەری شارەکان و ناوچە شاخاوییەکان.

بەپێی داتا ته‌کنیکییه‌کان، بڕی دابارین و نزمترین پلەی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ناوچە جیاوازەکان بەم شێوەیەیە:

لە پارێزگای هەڵەبجە زۆرترین بڕی باران دەبارێت کە زیاتر لە 45 ملم دەبێت و پلەی گەرما بۆ -2 دادەبەزێت، لە هەریەکە لە سلێمانی و ئیدارەی ڕاپەڕین بڕی دابارین زیاتر لە 35 ملم دەبێت، کە پلەی گەرما لە سلێمانی دەگاتە -2 و لە ڕاپەڕینیش بۆ -5 پلەی سیلیزی دادەبەزێت.

لە پارێزگای دهۆک بڕی دابارین زیاتر لە 30 ملم و پلەی گەرما -4 دەبێت، هەروەها لە هەردوو پارێزگای هەولێر و کەرکووک بڕی دابارین زیاتر لە 25 ملم دەبێت و نزمترین پلەی گەرماش 1 پلەی سیلیزی دەبێت، لە ئیدارەی سۆران بڕی دابارین 22 ملم و پلەی گەرما -4 دەبێت، لە کاتێکدا لە زاخۆ بڕی دابارین 20 ملم و پلەی گەرما -3 دەبێت، کەمترین بڕی دابارینیش لە ناوچەی گەرمیان دەبێت کە 14 ملم دەبێت و پلەی گەرما تێیدا 2 پلەی سیلیزی دەبێت.

ڕاگەیەندراوی ژووری ئۆپەراسیۆن بۆ بەڕێوەبردنی قەیران و کارەسات، داوا لە هاووڵاتییان دەکات وریای گۆڕانکارییەکانی کەشوهەوا بن، بەتایبەت لە ناوچە شاخاوییەکان، تێبینی ئەوەش کراوە کە پێشبینییەکان ئەگەری گۆڕانکارییان تێدایە و هێمای (+) لە بڕی دابارینەکاندا، بە واتای ئەوە دێت کە ئەگەری هەیە بڕی بارانەکە لەو ڕێژەیەی ئاماژەی پێکراوە زیاتر بێت.