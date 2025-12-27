هەڵوەشانەوەی بڕیارەكانی بەعس تاوەكو ئێستا جێبەجێ نەكراوە

پێش کاتژمێرێک

شەش مانگ زیاترە بڕیارەکانی بەعس لەپەرلەمان هەڵوەشاوەتەوە بەڵام هێشتا نەچووەتە بواری جێ بەجێکردنەوە، هەرچەندە لەگەڵ دەرچوونی ئەم یاسایە دوو یاسای دیکە کە یەکێکیان یاسای باری کەسێتی و ئەوەی دیکەشیان یاسایی لێبوردنی گشتیی دەرچوو ئەو دوو یاسایە جێ بەجێکران، بەڵام ئەو یاسایەی پەیوەندیی بە جووتیارانی کوردەوە هەبوو جێ بەجێ نەکرا وەک خۆی ماوە.

کامەران عەبدوڵڵا، جووتیار بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند؛ دوێنێ نزیکەی 30 کەس دەبوون و دووجار هاتوون، تا کاتژمێر 11:00 شەو ڕێگەیان نەدەدا زەوییەکانمان بکێڵین، هەمووکات لەسەر سەرمانن ناهێڵێن کاسبیەکە بکەین.

لێژنەی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم ڕۆژانە ڕاپۆرتی خۆیان لەسەر پێشێلکارییەکانی هێزە عێراقیەکان دەدەن .

لای خۆیەوە کاروان کەمەرخان، بەرپرسی ئۆفیسی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم لە کەرکووک، دەڵێت: بەسەرجەم بڕیارەکانەوە نزیکەی 300 هەزار دۆنم زەوی کشتوکاڵی لەسەر ناوی کورد ڕەش کراوەتەوە بە گڕێبەست دراوە بە عەرەبی هاوردە و کراوە بە موڵکی وەزارەتەکانی حکوومەتی عێراقی.

یەک ملیۆن دۆنم زەوی کشتوکاڵی کورد و تورکمان لەسەردەمی بەعس کێشەی بۆ دروست کراوە و هەرچەندە بریارەکانی بەعس لەپەرلەمان هەڵوەشاوەتەوە بەڵام هێشتا نەچووەتە بواری جێ بەجێکردنەوە.

ئەگەر هەڵوەشاندنەوەی بریارەکانی حزبی بەعس بچێتە بورای جێ بەجێکردنەوە ئەوە بەبێ کێشەی 350 هەزار دۆنم زەوی کشتوکاڵی دەگەڕێتەوە بۆ خاوەنە رەسەنەکانیان کە کورد و تورکمانن.