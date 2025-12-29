چوارچێوەی هەماهەنگی کاندیدەکەی بۆ پۆستی جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق یەکلا کردەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی کانوونی یەکەمی 20255، بەها ئەعرەجی، جێگیری پێشووتری سەرۆک وەزیرانی عێراق، لە لێدوانێکیدا بۆ کوردستان24ـی ڕاگەیاند؛ لەگەڵ بەڕێوەچوونی یەکەم دانیشتنی خولی شەسەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، لایەنە سیاسییەکان گەیشتوونەتە ڕێککەوتنی کۆتایی لەسەر دابەشکردنی پۆستەکانی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان.

ڕاشیگەیاند؛ چوارچێوەی هەماهەنگی گەیشتوونەتە ڕێککەوتن بۆ کاندیدکردنی عەدنان فەیحان (پارێزگاری ئێستای بابل و سەرکردە لە عەسائیب ئەهلولحەق بۆ پۆستی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمان.

هاوکات لە ئەگەر وەرگرتنی ئەم پۆستە لەلایەن فەیحانەوە، بزووتنەوەی عەسائیب ئەهلولحەق عەلی تورکی بۆ جێگرتنەوەی وەک پارێزگاری بابل کاندید کردووە.

پێشتر کێبڕکێکە لەنێوان (عەدنان فەیحان، ئەحمەد ئەسەدی، موحسین مەندەلاوی و یاسر سەخیل)دا بوو، بەڵام دواجار بڕیار لەسەر فەیحان دراوە.

لای خۆیەوە هەر ئەمڕۆ سیپان شێروانی، ئەندامی دەرچووی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی کانوونی یەکەمی 2025ـی فراکسیۆنی پارتی، بە سەرۆکایەتیی ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی؛ شاخەوان عەبدوڵڵا وەک کاندیدی پارتی بۆ پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق دیاری کرا، هاوکات فەرهاد ئەتروشی وەک سەرۆکی فراکسیۆنی حزبەکە دەستنیشان کرا.

دوێنێ یەکشەممە، 28ـی کانوونی یەکەمی 2025، خەمیس خەنجەر، سەرۆکی هاوپەیمانیی سیادە، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: "دوای ڕاوێژ و گفتوگۆ لە نێوان سەرکردەی فراکسیۆنە سیاسییە براوەکان، کە نوێنەرایەتیی زۆرینەی حزبە سیاسییەکانی نێو ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانیی دەکەن، ئێمە لە (تەقەدووم، سیادە، حەسم و جەماهیری وەتەنی) بڕیارمان دا و ڕێککەوتین لەسەر ئەوەی کە تاکە نوێنەرمان لە پەرلەمانی عێراق هەیبەت حەلبووسی بێت".