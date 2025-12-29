هاتوچۆی هەولێر بۆ شوفێران: ڕێگەی هەولێر-شەقڵاوە بەکار مەهێنن

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر ئاگاداری شوفێران و هاووڵاتییان دەکاتەوە، بەهۆی بارینی بەفر، ڕیگای هەولێر بەرەو شەقڵاوە بەکارنەهێنن.

ئەمڕۆ دووشەممە 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر لە ڕاگەیەندراوێکدا، ئاگاداری شوفێران دەکاتەوە، بەهۆی بارینی بەفر ڕێگای هەولێر بەرەو شەقڵاوە ئاستەنگی هاتووچۆ دروست بوە، بۆیە داوا لە شوفێران دەکات، لە ڕاگەیەندراوەکەدا، هاتوچۆی هەولێر ئاماژە بەوە دەکات، ئەم ڕێگایە بەکار نەهێنن، هەرچەندە تیمەکانی ڕاماڵینی بەفر بەردەوامن لە پاک کردنەوەی ڕێگاکەو ڕامالینی بەفر، بەڵام بەهۆی بەردەوامی بارینی بەفر نزم بونەوەی پلەی گەرما بو ژێر سفر لەهەندێک شوێن و ڕێگاکە بەستاویەتی ئەگەر خلیسکانی ئۆتۆمبێل هەیە، بۆیە ئێستا ڕێگاکە شیاوی بەکار هێنان نیە .

هاتوچۆی هەولێر ڕایدەگەیەنێت: ڕێگایشەقڵاوە بەرەو هیران و ڕێگای لۆفەکانی گەرۆتە، ڕێگای شەقڵاوە بەرەو زینەتیر و بالیسان بەهەمان شێوە بەهۆی بارینی بەفر شیاوی بەکار هێنان نین .

دەشڵێت: تکایە ئەم ڕێگایەنە بەکار نەهێنن تا ئەوکاتەی تیمەکانی ڕاماڵینی بەفر بەتەواوی ڕێگاکان پاک دەکەنەوە .