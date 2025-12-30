ئامینە زکری: سەرۆک بارزانی بڕیاری یەکلاکەرەوەی حەکیمانەی لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان دا

پێش 13 خولەک

ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان، جەخت لەسەر پێویستی جێبەجێکردنی بنەماکانی فیدراڵی لە عێراق دەکاتەوە و ڕایدەگەیەنێت: پۆستی سەرۆک کۆمار موڵکی هیچ لایەنێکی سیاسی نییە، بەڵکو پشکی نەتەوەی کوردە.

ئامینە زکری ئاماژە بەوە دەکات، حیکمەتی سەرۆک بارزانی و پێداگری لەسەر بنەماکانی(هاوبەشی و هاوسەنگی و سازان) هۆکاری سەرەکی پاراستنی بەرژەوەندییەکانی هەرێمی کوردستان بوون لە بەرانبەر ئەو هەوڵانەی کە دەیانویست لە عورفی سیاسی لابدەن.

ئەندامەکەی مەکتەبی سیاسی پارتی ئاماژە بەوە دەدات، بۆ هەبوونی عێراقێکی فیدراڵی ڕاستەقینە، دەبێت بنەماکانی دەستوور و هاوبەشی و هاوسەنگی و سازان وەک خۆیان جێبەجێ بکرێن.

ئەو پێیوایە ئەوەی لە ڕۆژانی ڕابردوودا لە نێو پڕۆسەی سیاسی عێراقدا ڕوویداوە، جۆرێک بووە لە دەرچوون لەو عورفە سیاسییەی کە وڵاتەکەی لەسەر بنیاتنراوە، بۆیە پارتی دەیەوێت لاپەڕەیەکی نوێی گفتوگۆ لەگەڵ لایەنەکان بکاتەوە کە تێیدا پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان لە سەرووی هەموو بابەتەکانەوە بێت.

سەبارەت بە کێشەی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق، ئامینە زکری ڕوونی کردووەتەوە، هەڵوێستی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕوونە و ئەم پۆستە وەک پشکی پێکهاتەی کورد دەبینن نەک لایەنێکی دیاریکراو.

ئامینە زکری گوتی: بۆ ئەم مەبەستە سەرۆک بارزانی سێ بژاردەی وەک ڕێگەچارە خستووەتە ڕوو، یەکەمیان گەیشتن بە ڕێککەوتنی سیاسی نێوان لایەنەکان، دووەمیان یەکلاییکردنەوەی پرسەکە لە نێو فراکسیۆنە کوردستانییەکانی ناو پەرلەمانی عێراق، یان بژاردەی سێیەم کە گەڕانەوەیە بۆ پەرلەمانی کوردستان تاوەکو بڕیار لەسەر کاندیدی کورد بۆ ئەو پۆستە بدات.

ئەندامەکەی مەکتەبی سیاسی پارتی جەختی لەوەش کردووەتەوە، ڕۆڵی سەرۆک بارزانی لەم قۆناغەدا یەکلاکەرەوە بووە و توانیویەتی بە بڕیاری حەکیمانە بەرژەوەندییە باڵاکانی گەلی کوردستان بپارێزێت، چونکە بەبێ جێبەجێکردنی بنەماکانی فیدراڵی و دەستوور، پڕۆسەی سیاسی لە عێراق ناتوانێت بە دروستی بەردەوام بێت.

ئەم لێدوانانە لە کاتێکدایە کە ململانێ لەسەر پۆستە سیادییەکانی عێراق لە نێوان لایەنە کوردییەکان و هێزە عێراقییەکان گەیشتووەتە قۆناغێکی هەستیار، پارتی دیموکراتی کوردستان کە خاوەنی زۆرترین دەنگی ناوچە کوردستانییەکانە، داوای گۆڕینی شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ پۆستەکان دەکات و پێداگری لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە دەبێت هەموو پۆستەکان لەسەر بنەمای دەنگە بەدەستهاتووەکانی هەڵبژاردن و یەکدەنگی نیشتمانی لە بەغدا یەکلایی بکرێنەوە.