مەسرور بارزانی پیرۆزبایی لە هەیبەت حەلبووسی دەکات

پێش 34 خولەک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پیرۆزبایی لە سەرۆکی هەڵبژێردراوی پەرلەمانی عێراق کرد و هیوای خواست پەرلەمانەکە وەک دەزگایەکی گرنگیی یاسادانان، ڕۆڵی کارای خۆی لە چارەکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵدا بگێڕێت.

سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی هەڵبژێردراوی پەرلەمانی عێراق کرد و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست.

لە پەیامەکەدا هاتووە، هیوادارم ئەندامانی خولی ئەمجارەی پەرلەمانی عێراق، لە ئاست چاوەڕوانیی و خواستی خەڵکی عێراقدا بن و نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵک بن و بتوانن پڕۆژەیاسای پێویست و گرنگ لە بەرژەوەندیی گشت پێکهاتەکاندا پەسەند بکەن.

هاوکات سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت: ئومێدەوارین پەرلەمانی عێراق وەک دەزگایەکی گرنگیی یاسادانان، ڕۆڵی کارای خۆی لە چارەکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵدا بگێڕێت.