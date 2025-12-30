سیاسی

مەسرور بارزانی پیرۆزبایی لە هەیبەت حەلبووسی دەکات

کوردستان مەسرور بارزانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیبەت حەلبووسی سەرۆکی هەڵبژێردراوی پەرلەمانی عێراق

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پیرۆزبایی لە سەرۆکی هەڵبژێردراوی پەرلەمانی عێراق کرد و هیوای خواست پەرلەمانەکە وەک دەزگایەکی گرنگیی یاسادانان، ڕۆڵی کارای خۆی لە چارەکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵدا بگێڕێت.

سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی هەڵبژێردراوی پەرلەمانی عێراق کرد و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست.

لە پەیامەکەدا هاتووە، هیوادارم ئەندامانی خولی ئەمجارەی پەرلەمانی عێراق، لە ئاست چاوەڕوانیی و خواستی خەڵکی عێراقدا بن و نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵک بن و بتوانن پڕۆژەیاسای پێویست و گرنگ لە بەرژەوەندیی گشت پێکهاتەکاندا پەسەند بکەن.

هاوکات سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت: ئومێدەوارین پەرلەمانی عێراق وەک دەزگایەکی گرنگیی یاسادانان، ڕۆڵی کارای خۆی لە چارەکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵدا بگێڕێت.

