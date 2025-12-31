هەفتەی داهاتوو هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بنکەی 'عەین ئەسەد' ڕادەستی هێزە عێراقییەکان دەکاتەوە

پێش 6 خولەک

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، لە هەنگاوێکی ستراتیژیدا بۆ گێڕانەوەی تەواوەتیی سەروەریی ئەمنی، وادەی کۆتاییهاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە بنکەی ئاسمانیی "عەین ئەسەد" ئاشکرا کرد، هاوکات وردەکاریی گواستنەوەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ وڵاتانی زلهێز بۆ قۆناغی "هاوکاریی دووقۆڵی" خستە ڕوو.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 31ـی کانوونی یەکەمی 2025، فەریق یەکەمی ڕوکن قەیس محەممەداوی، جێگری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، لە میانەی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە بەغدا ڕایگەیاند، ڕێکارەکانی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە بنکەی "عەین ئەسەد" لە ڕۆژئاوای عێراق گەیشتوونەتە قۆناغی کۆتایی و بڕیارە لە ماوەی هەفتەی داهاتوودا بە فەرمی ڕادەستی هێزە ئەمنییەکانی عێراق بکرێتەوە.

محەممەداوی جەختی کردەوە، کە ڕێککەوتنی کۆتاییهێنان بە ئەرکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی سێ مانگ لەمەوبەر یەکلایی بووەتەوە و ئێستا هیچ ئەندامێکی بیانی لەناو فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکاندا نەماوە.

ئاماژەی بەوەش دا، کە حکوومەتی عێراق پەنای بۆ واژۆکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن و ڕێککەوتنی دووقۆڵی بردووە لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، بەریتانیا و فەرەنسا، بە ئامانجی مسۆگەرکردنی هاوکاری لە بوارەکانی مەشق، پاڵپشتیی تەکنیکی و ئاڵوگۆڕی زانیاریی هەواڵگری.

ئاماری ئۆپەراسیۆنەکان و گورزوەشاندن لە داعش

لە تەوەری تایبەت بە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆردا، ئامارەکانی ساڵی 2025 خرانە ڕوو، کە تێیدا هێزە عێراقییەکان 37 ئۆپەراسیۆنی ئەمنی و ٩٣ هێرشی ئاسمانییان ئەنجام داوە. ئەم چالاکییانە بوونەتە هۆی کوژرانی زیاتر لە 90 چەکداری ڕێکخراوی داعش، کە لەنێویاندا سەرکردەی باڵا هەبوون، دیارترینیان سەرکردەیەک بووە بە ناوی "ئەبو خەدیجە".

بە پێی گوتەی جێگری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکان، ئەم دەستکەوتانە دەرەئەنجامی پەرەسەندنی توانای هەواڵگریی ناوخۆیی و چاودێریی ئاسمانی بووە، بە جۆرێک کاتژمێرەکانی فڕینی فڕۆکە هەواڵگرییە عێراقییەکان 9 هەزار کاتژمێری تێپەڕاندووە، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییەی کە بەهۆی کەمبوونەوەی هێزی هاوپەیمانان دروست بووە.

دۆسیە هەستیارەکان: کەمپی هۆل و پەکەکە

سەبارەت بە دۆسیەی کەمپی "هۆل"، بەرپرسە سەربازییەکە ڕوونی کردەوە، کە پرۆسەی گەڕاندنەوەی خێزانەکان لە قۆناغی کۆتاییدایە. لەمساڵدا بە 15 کاروان، 2954 خێزان و 3244 بەندکراو، وەرگیراونەتەوە.

لەلایەکی دیکەوە و سەبارەت بە دۆسیەی پارتی کرێکارانی کوردستان (PKK)، ئاماژە بە هەماهەنگیی بەردەوام کرا لەگەڵ لایەنی تورکی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کە دەرەئەنجامەکەی یەکلاییکردنەوەی دۆسیەی "کەمپی مەخموور" و دەستپێکردنی پڕۆسەی چەککردن بووە بەپێی دیدگایەکی ئەمنیی هاوبەش.