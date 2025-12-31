پشتیوان سادق: سەڕای ئاڵەنگارییەکان ساڵی 2025 دەستکەوتی زۆری تێدابوو

پێش کاتژمێرێک

وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی، ڕایگەیاند، بە بۆنەی هاتنی ساڵی نوێوە پیرۆزبایی لە تەواوی خەڵکی کوردستان دەکەین، هیوادارین ساڵی نوێ ببێتە مایەی دەستکەوتی زیاتر بۆ گەلەکەمان.

چوارشەممە 31ـی کانوونی یەکەمی 2025، پشتیوان سادق، وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تایبەت بۆ کوردستان24، گوتی،"هەرچەندە ساڵی ڕابردوو هەندێک ئاڵەنگاری هەبوو، بەڵام دەستکەوتی زۆریشی تێدابوو، ئاماژەی بەوەشکرد، سەرۆک بارزانی چەندین دەستپێشخەری کردووە، هیوادارین لە ساڵی داهاتوو، ئەو دەستپێشخەرییانەی تایبەتن بە یەکڕیزی و تەبایی و بەدەستهێنانی دەستکەوتی زیاتر جێی خۆی بگرێت".

پشتیوان سادق، گوتیشی،"ساڵی نوێ پیرۆز دەکەین لە گشت خەڵکی کوردستان، بە تایبەت کەسوکاری شەهیدان و ئەنفاکراوان و پێشمەرگە قارەمانەکان، هیوادارین ساڵی نوێ ساڵی خێروخۆشی بێت، هاوکات جەختی لەوەکردەوە، خەڵکی کوردستان پێویستییان بەوە هەیە تەبایی و یەکڕیزی لە نێوان لایەنە سیاسییەکان زیاتر و پتەوتر بکرێت، بۆیە ئومێد دەکەین لە ساڵی داهاتوو ئەو تەبایی و یەکڕیزییە سەرڕای ئاڵەنگارییەکان زیاتر ببێت بۆ ئەوەی کێشەکانمان بە ئاسانی و دەستکەوتی زیاترەوە چارەسەر ببن.