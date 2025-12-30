بەدواداچوونی كوردستان24.. نـەورۆزێكی نوێ بـەڕێـوەیـە

نەورۆز گرێبەستی بەشێك لە یاریزانە پیشەگەرەكانی یەكلایی كردووەتەوە

پێش 50 خولەک

یانەی نەورۆز هەڵمەتێكی چڕی دەستپێكردووە بۆ دەستبەرداربوون لە سەرجەم پیشەگەرەكانی، بەڵام یانەكە بابەتی گواستنەوەی یاریزانە پیشەگەرەكانی بەهەڵبەستراوی و نهێنی هێشتووەتەوە و چاوەڕێی چارەنووسی خولەكە دەكات بۆ ئەوەی دڵنیا بێتەوە یانەكان كام پێشنیاز بۆ تەواوكردنی ئەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق هەڵدەبژێرن، تاوەكو شێوازی بەڕێوەچوونی خولەكە ئاشكرا نەبێت نەورۆز ئامادە نییە ژمارە و ناسنامەی یاریزانە پیشەگەرە نوێیەكانی ئاشكرا بكات.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، یانەی نەورۆز لەگەڵ شەش یاریزانی پیشەگەر لە گفتوگۆدایە، یەكێك لە پیشەگەرەكان گەیشتووەتە شاری سلێمانی، چارەنووسی پیشەگەرەكانی دیكەش لە چەند رۆژی داهاتوو یەكلایی دەبێتەوە.

جۆشوا ئاكپوجی

ئەم بەرگریكارە نێجیرییە تەمەنی 27 ساڵە و بەوە ناسراوە كە جەستەیەكی پتەوی هەیە و ئەم وەرزە لە خولی فنلەندی یاری دەكات و ئێستا گرێبەستەكەی كۆتایی هاتووە، یەكێكە لە ئامانجە گەورەكانی یانەی نەورۆز.

جۆشوا وەرزی رابردوو یاریی بۆ یانەی ئیستقلولی تاجیكستانی كردووە، زۆرترین ئەزموونی یاریكردنی لە خولەكانی ئەورووپا تاقی كردووەتەوە بەتایبەتی لە خولەكانی جۆرجیا، لاتڤیا، چیك و لیتوانیا.

جێفرسن باهیا

ئەم هێرشبەرە بەرازیلیە، لە دڵی بەرگری یاری دەكات و تەمەن 33 ساڵە، ئێستا لە شاری سلێمانییە و رێككەوتن كراوە و كۆتایی هاتووە، ئەم یاریزانە بۆ ماوەی وەرزێك و نیوێك لە خولی ئەستێرەكانی عێراق بە درێسی یانەی گەرمە یاری كرد، سەرەتای ئەم مانگە ماڵئاوایی لە یانەی گەرمە كرد، پێشتر لە خولی بەرازیلی و پۆرتوگالیش كردووە.

نیتۆ ئاكارا

ئەم هێرشبەرە بەرازیلییە تەمەنی 26 ساڵە، لەگەڵ یانەی نەورۆز لە گفتوگۆدایە و لە خولی بۆلیڤی یاریی بۆ یانەی دیپۆرتیڤۆ گوابیرا دەكات، لە دوایین 14 یاری 7 گۆڵی كردووە.



ئەحمەد عیسا

ئەم یاریزانە نێجیرییە لە هێڵی ناوەند یاری دەكات و لە پچڕاندنی هێرشەكان زۆر كارامە، وەرزی رابردوو یاریی بۆ یانەی قوە جەوییە كردووە و تەمەنی 30 ساڵە و بە تەواوەتی لە پۆشینی درێسی یانەی نەورۆز نزیك بووەتەوە.

ویلیام ئەلڤارێز

ئەم هێرشبەرە بۆلیڤیە تەمەنی 30 ساڵە و زۆرترین چاوی یانەكانی رۆژهەڵاتی ناوەراستی لەسەرە، بەهۆی ئەوەی ئامارەكانی لە خولی بۆلیڤیا زۆر سەرنجراكێشە، لە كۆی 117 یاری بۆ یانەی ناسیۆنالی بۆلیڤی 40 گۆڵ و 12 ئەسیستی كردووە و رۆڵێكی كاریگەریشی هەبووە لە گەیاندنی یانەكەی بۆ پاڵەوانێتی لیبەرتادۆریس.

ئەلڤارێز لە دەستپێكی ساڵی 2026 گرێبەستەكەی لەگەڵ یانەكەی كۆتایی دێت و ئامادە نییە گرێبەستەكەی نوێ بكات.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، جگە لە یانەی نەورۆز ئەم یاریزانە ئامانجی یانەی دهۆكیش بووە، تەنانەت یانەی گەرمەش ئۆفەری پێشكەش كردووە بۆ ئەوەی لە ئەگەری رۆیشتنی عەلی عەلوانی ئوردنی بۆ خولی رۆشنی سعوودیە ویلیام ئەلڤارێز بكاتە شوێنگرەوەی ئەو یاریزانە. بەڵام نەورۆز لە هەمووان زیاتر لە گواستنەوەی ئەو یاریزانە نزیكە.



خالید كردغلی

خالید كردغلی بەرگریكاری لای چەپی هەڵبژاردەی سووریا وەرزی رابردوو 38 یاری بە درێسی یانەی هەولێر كرد و 3 گۆڵیشی تۆمار كرد، ئەم وەرزەش یاریی بۆ یانەی ئەلجەدیدی سووریا دەكات.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، ئەو بەرگریكارە تەمەن 28 ساڵەی پێشووتری یانەی هەولێر لە لایەن یانەكانی نەورۆز و دهۆك پەیوەندی پێوەكراوە، بەڵام چارەنووسی یەكلایی نەبووەتەوە.