کەشناسیی هەرێم: شەپۆلی بەفر بارین بەردەوامی دەبێت

پێش دوو کاتژمێر

کەشناسی هەرێمی کوردستان، ئاشکرای دەکات، لە ناوچە شاخاوییەکان پلەکانی گەرما زیاتر دادەبەزن و لە سەنتەری شارەکانیش باران بارین بەردەوامی دەبێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 1ـی کانوونی دووەمی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردووە، پێشبینی دەکرێت ئەمشەو شەپۆلی بەفر بارین بەردەوام بێت لە سەرجەم ناوچە شاخاوییەکان و هەروەها ئەو ناوچانەی نزیکن لە ناوچە شاخاوییەکان هاوکات شەپۆلی (نمە باران و بارانی مام ناوەندی پچڕ پچڕ) بەردەوام دەبێت لە سەرجەم ناوچەکانی هەرێم تاوەکوو سبەی ئێوارە.

هەروەها ئاماژەی بەوە کراوە، نزمترین پلەکانی گەرما لە ناوچە شاخاوییەکان چەندین پلە لە ژێر سفری سیلیزیەوە دەبێت و سەنتەری شارەکان نزیک دەبێت لە سفری سیلیزیەوە، هەروەها لە سەنتەری شاری هەولێر و سلێمانی و دهۆک باران بارین دەستپێدەکات.

کەشناسی باسی لەوەش کردووە، لە ئیدارە سەربەخۆکانی سۆران و ڕاپەڕین بەفر بارین بەردەوامی دەبێت.

بڕی بارینی باران و بەفر لە ماوەی 12 کاتژمێری ڕابردووی هەندێک لە شار و ناوچەشاخاوییەکانی هەرێمی کوردستان.

هەولێر 4.7 ملم

شەمامک 2.7 ملم

پیرمام 9.5 ملم

سلێمانی دڵۆپ دڵۆپ باریوە

دهۆک 10.1 ملم

زاخۆ 13.0 ملم

بڕی بەفری باریو لە ناوچە شاخاوییەکانی هەرێمی کوردستان.

ڕواندز 1.5 سم

شارەدێی هێرۆ 4 سم

گوندی ڕێشە 22 سم

گوندی هاودیان 7.5 سم

قەڵادزێ مەرزی کێڵێ 10سم.