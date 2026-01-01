سەرۆک وەزیرانی لوبنان: مەترسی شەڕی ناوخۆیی لە لوبنان نییە

پێش کاتژمێرێک

نەواف سەلام، ڕایگەیاند، "پێشبینی مەترسی شەڕی ناوخۆ لە لوبنان ناکات، ئاماژەی بەوەشکردووە، لوبنان چەندین شەڕی ناوخۆیی کردووە، بۆیە کەس نایەوێت جارێکی دیکە بگەڕێتەوە ئەو سەردمە".

پێنجشەممە 1ـی کانوونی دووەمی 2026، نەواف سەلام سەرۆک وەزیرانی لوبنان، لە چاوپێکەوتنێکدا بە میدیایەکی ناوخۆی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە، حکوومەت هەموو هەوڵێکی خۆی داوە بۆ ڕێگریکردن لە هەر جۆرە پەرەسەندنێکی ناوخۆیی، هاوکات بۆ وەستاندنی گرژییەکان لەگەڵ ئیسرائیل هیچ هەلێک لە دەست نادەین، جەختی لەوەشکردوەتەوە، لوبنان هیچ کاتێک بەشداری لە ململانێی ناوچەیی ناکات و نایەوێت دەسەڵاتی خۆی لە ناوچەکە بسەپێنێت.

جەختی لەوەشکردووەتەوە، دەبێت چەک لە ژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەت بێت، هاوکات ئەو دەنگۆیانەی کە باس لە فڕێدانی چەکی حزبوڵڵا دەکەن بۆ ناو دەریا، یان ڕادەستکردنەوەی بۆ ئیسرائیل ڕەتکردەوە و گوتی،"حکوومەتی لوبنان خۆی مامەڵە لەگەڵ ئەم بارودۆخە دەکات و هەر خۆمان خاوەنی بڕیارین".

لە بارەی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی داهاتووی لوبنان، نەواف سەلام، گوتی،"لە ساڵی داهاتوودا حکوومەتی لوبنان دوو بابەتی گرنگی لەبەردەمە تاوەکو کاریان لەسەر بکات"، یەکەمیان هەڵبژاردنی پەرلەمانی نوێ و ڕێکارە پەیوەندارەکان بەو پرسە نیشتمانییە، چونکە ئەگەر بەوشێوازەی بەشێک لە دەسەڵاتدارانی لوبنان دەیانەوێت هەڵبژرادن ئەنجام بدرێت، بێگومان دەرفەتی چاکسازی زیاتر لە بەردەم حکوومەتی نوێ دەبێت.

دووەم، بریتییە لە دۆسیەی ئاوەدانکردنەوەی وڵات، لەمبارەیەوە ڕایگەیاند، پرۆسەکە پێویستی بە سەرچاوەی دارایی هەیە، بۆیە 10 ڕۆژ لەمەوبەر پەرلەمان ڕەزامەندی لەسەر قەرزی بانکی نێودەوڵەتی بە بڕی 250 ملیۆن دۆلار داوە، هەروەها کۆبوونەوەیەکیان لەگەڵ ئەنجوومەنی گەشەپێدان و ئاوەدانکردنەوە ئەنجامداوە، بەو هیوایەی لە سەرەتای ساڵدا دەست بە خەرجکردنی ئەو پارانە بکات.