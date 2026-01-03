پارتی لەبارەی پرسی سەرۆک کۆمار و پێکهێنانی حکوومەت کۆدەبێتەوە

پێش 49 خولەک

مەکتەبی سیاسیی پارتی کۆدەبێتەوە، هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری عێراق و چەند پرسێکی دیکەی گرنگ تاوتوێ دەکات.

بڕیارە ئەمڕۆ شەممە، 3ـی کانوونی دووەمی 2026، مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی کۆببێتەوە. کۆبوونەوەکە لە پیرمام بەڕێوەدەچێت و جێگرانی سەرۆکیش ئامادەی دەبن.

کۆبوونەوەکە کاتژمێر 10:00ـی بەیانی بەڕێوەدەچێت. بە گوێرەی زانیارییەکانی هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24، فراکسیۆنی پارتیش لە پەرلەمانی عێراق بەشداریی کۆبوونەوەکەی مەکتەبی سیاسی دەکات.

ئەمە یەکەمین کۆبوونەوەی فەرمیی مەکتەبی سیاسیی پارتییە دوای هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق.

لە کۆبوونەوەکەدا چەندان تەوەر و پرسی گرنگ تاوتوێ دەکرێن، دیارترینیان بریتین لە:

- پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق و پرسی کاندیدی پارتی بۆ ئەو پۆستە.

- هەڵسەنگاندنی پرۆسەی هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق.

- گفتوگۆکردن لەسەر پێکهێنانی حکوومەتی نوێی فیدراڵ و حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان.

- پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا.

- دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە.

کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کاتێکی هەستیاردا دێت. دوای هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە کۆتایی ساڵی 2025 و هەڵبژاردنی دەستەی نوێی سەرۆکایەتیی پەرلەمان لە ڕۆژانی 29 و 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئێستا پرۆسەی سیاسیی عێراق چاوەڕێی هەنگاوە دەستوورییەکانی داهاتوو دەکات.

بەپێی ماددەی 72ـی دەستووری عێراق، پەرلەمان 30 ڕۆژی لەبەردەمدایە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمارێکی نوێ. دوای هەڵبژاردنی، سەرۆک کۆمار کاندیدی گەورەترین فراکسیۆنی پەرلەمان ڕادەسپێرێت بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ. لە ئێستادا چوارچێوەی هەماهەنگی، وەک گەورەترین لایەنی شیعە، گفتوگۆکانی چڕ کردووەتەوە بۆ دیاریکردنی کاندیدی سەرۆک وەزیران.

هاوکات، پەرلەمانی عێراق دەرگای خۆکاندیدکردنی بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار کردووەتەوە، پۆستێک بەپێی نەریتی سیاسی پشکی کوردە. بڕیارەکەی پارتی لەسەر هەبوونی کاندید یان ڕێککەوتن لەگەڵ لایەنەکانی دیکە، کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر نەخشەی سیاسیی داهاتووی عێراق و پاراستنی مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان دەبێت.